et Éric Silvestro

publié le 06/09/2017 à 15:25

Il ne l'a pas encore endossé en match officiel mais l'a fièrement brandi sur la pelouse du Parc des Princes, mercredi 6 septembre, en costume-cravate. Kylian Mbappé portera un maillot floqué du numéro 29 au PSG, comme auparavant à Monaco. L'attaquant de 18 ans, officieusement affublé du titre de joueur français le plus cher de tous les temps s'est prêté au jeu de la présentation face à la presse, six jours après son transfert de Monaco. Paris espère beaucoup de sa nouvelle pépite. En Ligue des champions bien sûr. Mais aussi sur le plan marketing.



Si le Brésilien Neymar et son numéro 10 demeure l'incontestable tête de gondole parisienne, le club de la capitale compte ainsi sur le phénomène français pour gonfler encore ses ventes de maillots. D'ailleurs la signature de l'ancien Monégasque a coïncidé avec la sortie de la 3e tunique de cette saison 2017-2018, de couleur noire, censée être utilisée notamment sur la scène européenne.

Avec 10.000 maillots vendus en une seule journée et d'excellents chiffres tenus secrets sur le mois d'août, Neymar a fixé la barre très haut. Mais Mbappé a prouvé ces derniers mois qu'avec lui rien n'était impossible.

Un enjeu commercial mais aussi d'image

Avec ses deux cracks, le PSG, qui empoche environ 30 euros sur chaque pièce floquée, espère dépasser largement les 526.000 maillots en 2016. En ligne de mire, il y a les ténors Barcelone, Real Madrid et Manchester United, qui écoulent tous entre un et deux millions d'exemplaires par saison.



Au-delà de l'image du club à travers le monde, les recettes perçues seront un des moyens de rentrer dans le cadre du fair-play financier. Mais pour atteindre de tels chiffres, il faut aussi que l'équipementier Nike fournisse suffisamment de pièces car c'est la marque à la virgule qui décide des stocks.