et Léa Stassinet

publié le 22/05/2018 à 11:25

Viendra, viendra pas ? Gianluigi Buffon veut se donner le temps de la réflexion. Pressenti au PSG, le désormais ex-gardien de la Juventus Turin, qui vient d'annoncer qu'il ne renouvellerait pas son contrat décidera "d'ici une semaine" de rejoindre ou non le club de la capitale, a-t-il annoncé lundi 21 mai.





"J'ai besoin d'une semaine pour être au calme et analyser la situation. Ce n'est pas un choix simple. À 40 ans, vous ne pouvez pas décider dans la précipitation", a déclaré Buffon à Sky Sports Italia à l'issue d'un match de gala disputé à Milan en l'honneur d'Andrea Pirlo.

Il faut dire que si l'argument sportif a de quoi le séduire, la proposition financière formulée par le club parisien n'est pas non plus pour lui déplaire. L'emblématique gardien de la Squadra Azzura, pourrait ainsi doubler son salaire en passant de 4,5 millions d'euros bruts par an à 8 millions. Le tout sur deux saisons assorties d'un contrat d'image avec le Qatar pour devenir ambassadeur du pays en vue de la coupe du monde 2022.

Vers une guerre des goals ?

Gianluigi Buffon aurait de plus obtenu la garantie de commencer la saison en tant que gardien numéro 1 à Paris, devant Areola et Trapp, deux garçons qui ont déjà fait savoir qu'ils n'accepteraient pas de passer un nouvel exercice dans la peau de doublure. Une guerre des gardiens n'est donc pas à exclure en cas d'arrivée du célèbre portier italien.