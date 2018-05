publié le 24/05/2018 à 13:10

Aussitôt nommé, aussitôt au travail. Carlo Ancelotti, entraîneur multiple champion d'Europe, vainqueur du championnat en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France avec le Paris Saint-Germain, s'est engagé avec le SSC Napoli mercredi 23 mai. Le club italien, qui a échoué à la deuxième place de Serie A lors de la saison écoulée, effectue une révolution en engageant un entraîneur qui a gagné partout où il est passé.



Et pour lui donner les moyens de remporter le championnat, qui échappe à Naples depuis 1990, le président De Laurentiis pourrait mettre la main à la poche et renouveler un effectif en partie en fin de cycle. Et pour renforcer son groupe, l'entraîneur vainqueur de la Ligue des champions avec le Real en 2014 pourrait enrôler deux joueurs du PSG.

Selon la télévision italienne RAI, Naples aurait des vues sur le gardien parisien Alphonse Areola, ainsi que l'arrière droit belge Thomas Meunier. Deux cibles aujourd'hui en situation instable au sein du club de la capitale, à en croire les différentes informations des médias.

Une opportunité pour toutes les parties

En effet, le PSG aurait décidé d'engager la légende italienne Gianluigi Buffon pour renforcer ses cages, et apporter de l'expérience et du poids dans le vestiaire. Une solution que pourrait voir d'un mauvais œil Alphonse Areola, actuellement dans le groupe des 23 joueurs en préparation de la Coupe du Monde sous le maillot des Bleus.



Le portier de 25 ans, jamais complètement rassurant sous le maillot de Paris, ne semble pas enclin à jouer les doublures. Bien que Buffon puisse venir dans un rôle de partage du poste avec le jeune Français. Toujours est-il que la piste Naples, qui dispute le haut du tableau en Italie et la Ligue des champions, serait une porte de sortie plus qu'honorable, et arrangerait tous les protagonistes du dossier. À suivre.



Pour Thomas Meunier, il s'impatiente en voyant Daniel Alves multiplier les matches, mais pas forcément les grande performances. Si la Juventus avait mieux gérer le cas du Brésilien, en l'économisant pour le sortir lors des grands matches, Unai Emery avait beaucoup utilisé le joueur de 35 ans. Là encore, Naples serait un joli plan de reclassement pour le Belge de 26 ans.