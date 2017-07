Euro de Football : l'équipe de France féminine rêve d'une victoire face à l'Angleterre

publié le 30/07/2017 à 10:15

L'équipe de France féminine de football entend décrocher le premier carré final de son histoire dans une coupe de l'Euro. Ce sera aux Pays-Bas que cela se passera, dimanche, à Deventer. Les Françaises devront battre l'équipe féminine d'Angleterre. Mais la lutte promet d'être dure, surtout car la qualification des Bleues pour les quarts de finale s'était faite in extremis, mercredi, au terme d'un match nul face à la Suisse.



Pour Wendie Renard, tout est encore possible. "Le Portugal, en 2016, ils sont sortis des pools avec que des matchs nuls et pourtant ils sont arrivés en finale et ils ont gagné", a-t-elle comparé au micro de RTL. Elle croit donc en la bonne étoile des Bleues. L'objectif des Françaises, fixé par Noël Le Graët, était d'arriver en quart de finale. Mais les joueuses affichent leur ambition. "Notre objectif est de jouer le mieux possible, on ne se contente pas de vouloir juste gagner, on est aussi sur le terrain pour prendre du plaisir même à haut niveau", a fait savoir Gaëtane Thiney, attaquante et cadre de l'Équipe de France. Les Britanniques sont la cinquième nation au classement mondial, deux places derrière les Françaises. Les Bleues, elles, n'ont plus accédé aux demie-finales d'une grande compétition depuis les Jeux Olympiques de 2012.

À écouter également dans ce journal :

- PSG : alors que le club ne sait toujours pas s'il récupérera le joueur de Barcelone Neymar, l'équipe a tout de même brillé samedi en remportant une nouvelle fois le Trophée des Champions à Tanger. Le PSG a battu l'AS Monaco 2 buts à 1.

- Natation : c'est aux championnats du Monde à Budapest que Camille Lacourt nagera pour la dernière fois en compétition. Dimanche, le Français pourrait remporter son troisième titre sur 50 mètres dos, après avoir effectué la veille le meilleur chrono mondial de la saison en demi, avec 24 secondes et 30 centièmes.