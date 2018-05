publié le 08/05/2018 à 11:05

La prochaine intersaison se prépare déjà activement chez les grands d'Europe. Si tous les regards sont tournés vers la Russie pour la 21ème Coupe du monde, qui débutera le 14 juin, les clubs sont en pleine réflexions pour construire leurs effectifs pour la saison à venir. C'est notamment le cas du côté du PSG, qui va devoir se séparer d'une ou plusieurs stars pour faire de la place dans son effectif et ne pas contrevenir aux règles du fair-play financier. Deux de ses joueurs, Edinson Cavani et Angel Di Maria, pourraient ainsi franchir les Pyrénées et prendre la direction de l'Atlético Madrid.



Les colchoneros, qui pourraient perdre leur attaquant français Antoine Griezmann, annoncé au FC Barcelone depuis un certain temps, auraient trouvé un accord de principe avec le buteur uruguayen selon El Mundo Deportivo. Angel Di Maria, dont l'avenir dans la capitale a souvent été remis en question ces derniers mois malgré un contrat qui court jusqu'en 2019, aurait selon la radio Cadena Ser été proposé à l'Atlético.

Après avoir recruté Neymar et Kylian Mbappé à prix d'or l'an dernier, le Paris Saint-Germain n'a d'autre choix que de faire de la place au sein de son groupe. L'ambition et le statut du club parisien sont en effet difficilement compatibles avec l'absence de recrutement, et les contraintes financières imposées par l'UEFA mettent le PSG en situation délicate et sous la surveillance attentive de l'instance européenne.