et AFP

publié le 13/08/2017 à 16:45

Depuis son titre de champion de France et ses exploits en Ligue des champions, les joueurs de Monaco attisent les convoitises de tous les grands d'Europe. Manchester City, Chelsea, Fenerbahçe, Marseille ou Nice sont déjà venus se servir. Et tout le monde sait que Kylian Mbappé, Fabinho ou Thomas Lemar aiguisent depuis longtemps les appétits d'autres clubs, à commencer par le Paris SG, Arsenal ou le Real Madrid.



C'est dans ce contexte mouvementé que Monaco se déplace à Dijon dans le cadre de la deuxième journée de championnat. Mais le club de la Principauté n'en oublie pas le côté sportif. Invaincu en Ligue 1 depuis le 18 décembre 2016 contre Lyon (1-3), soit 21 matches, l'ASM entend bien poursuivre sa série. Ce déplacement à Dijon pourrait notamment permettre à Monaco d'aligner une 14e victoire d'affilée en L1 et ainsi égaler le record de Bordeaux en 2009.

Si Monaco avait difficilement battu Toulouse lors de la première journée, de son côté, Dijon avait subi les assauts marseillais et avait concédé une lourde défaite pour son entrée en lice. Un sursaut est attendu côté dijonnais malgré ce début de championnat particulièrement difficile pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio.