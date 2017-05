publié le 11/05/2017 à 17:38

Après avoir testé Yohan Cabaye (2014-2015), Benjamin Stambouli (2015-2017) et Gregorz Krychowiak (arrivé en 2016), le Paris Saint-Germain cible un nouveau milieu de terrain défensif. Geoffrey Kondogbia, ancien joueur de l'AS Monaco, serait dans les papiers de l'équipe dirigeante de Nasser Al Khelaïfi. Alors qu'un départ de Blaise Matuidi n'est pas à exclure, le joueur de l'Inter Milan prendrait la place d'un autre milieu de terrain du PSG.



Le club lombard s'est positionné, selon La Gazzetta dello Sport, sur le Polonais Gregorz Krychowiak. Très rarement titulaire, parfois laissé en tribune les soirs de matches, le Bordelais de formation ne s'épanouit pas dans la capitale française et pourrait faire l'objet d'un échange. Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot lui sont préférés, comme pour les autres milieux de terrain qui ont échoué au PSG.

Kondogbia pourrait donc faire son retour dans le championnat de France. Un pays qu'il a quitté lors de l'été 2015 pour prendre la direction du nord de l'Italie. Avant cela il avait porté les couleurs du Séville FC (2012-2014) sous les ordres d'Unai Emery.

Imbula prêt à connaître un quatrième championnat

Un milieu de terrain gaucher, ancien pensionnaire de Ligue 1, pourrait donc quitter la Serie A quand un autre pourrait y atterrir. Giannelli Imbula, malheureux à Stoke City, serait pisté par l'AS Rome selon le média anglais The Telegraph. Mark Hughes, entraîneur des 13es de Premier League, compte rarement sur le joueur formé à Guingamp. Il n'a joué que 12 matches de championnat anglais depuis le début de la saison.



Un bilan pas beaucoup plus épais la saison dernière (14), ni il y à deux ans avec le FC Porto (10). Sa dernière saison complète date, finalement, de son ultime saison en France. Sous les ordres de Marcelo Bilesa, à l'Olympique de Marseille, il avait joué 37 matches lors de la saison 2014-2015. Le club de la Louve serait très avancé sur le dossier et un premier prix de 22 millions d'euros est dans les tuyaux.