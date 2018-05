publié le 17/05/2018 à 09:26

Gloire aux vaincus ! On attendait Paris, ce fut Marseille. Toute l’année, on a attendu le Paris-Saint-Germain, ses vedettes à prix d'or, son budget pharaonique, sa tribune d'honneur du parc des Princes, son prince qatari, son idole brésilienne. Et toute l'année on a eu Marseille, son OM de bric et de broc, son budget de deuxième catégorie, ses victoires à l'arraché, son président américain, son public incontrôlable.



Paris et Marseille : on sait bien ce que l’opposition a de factice. Une invention de Bernard Tapie il y a vingt ans, pour imiter - aux limites de la parodie - le fameux Clásico entre le Real Madrid et Barcelone. Mais tant pis, on fait semblant de marcher dans la combine. On est content quand l'OM gagne, et on n'est pas mécontent quand le PSG perd.

Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas juste non plus. Si le football était rationnel, cela se saurait. Si l'âme des amateurs de football était morale, cela se saurait aussi. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui sont de l'ordre de l’affect, du sentiment, un je-ne-sais-quoi.

L'OM, c'est surtout son stade Vélodrome et son public qui ne l'abandonne jamais





On a tous quelque chose en nous de l'OM. On n'a rien du PSG en nous. L'OM, c'est toute une histoire, les buts de Skoblar, les dribbles de Magnusson, la tête de Boli. Des décennies de victoires et de défaites. Des victoires inouïes et des désastres achevés.



L'OM, c'est surtout son stade Vélodrome et son public qui ne l'abandonne jamais, même quand les joueurs sur le terrain ont renoncé. Le stade Vélodrome qui vibre et gronde, même quand l'équipe de France joue à la place de l'OM.