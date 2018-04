publié le 18/04/2018 à 14:07

Unai Emery va-t-il quitter un club champion de France, certes pas encore invité à la table des plus grands en Europe mais aux moyens quasi-illimités, pour l'actuel 11e du championnat d'Espagne ? Sauf retournement de situation hautement improbable, même avec une Coupe de France de plus dans l'escarcelle, l'entraîneur espagnol de 46 ans ne sera pas prolongé à la fin de son contrat, en juin, après deux saisons sur le banc du PSG.



S'il a assuré après le sacre face à Monaco que "si on avait quelqu'un, on l'aurait annoncé", le président Nasser Al-Khelaïfi ne peut nier l'évidence pour nombre de médias en France comme en Allemagne : Thomas Tuchel, 44 ans, ancien coach du Borussia Dortmund, devrait succéder à Emery. L'officialisation de la nouvelle n'est plus qu'une question de semaines.

En attendant, l'Espagnol soigne sa sortie, tente de redorer son blason après l'élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, la deuxième à ce stade-là en deux saisons après la remontada subie au Camp Nou de Barcelone. Il vient aussi de lancer un premier message. "Maintenant ou plus tard, la Real (Sociedad, ndlr) m'a toujours plu", a-t-il lâché dimanche 15 avril à la télévision ETB.

Natif du pays basque, Emery a débuté sa carrière de joueur professionnel (milieu) dans le club de San Sebastian avec l'équipe B de 1990 à 1995 puis avec la A pour quelques matches en 1995-1996. "Forcément, j'y ai toujours une partie importante de mon cœur". L'actuel coach de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, est lui aussi en fin de contrat. "Reste à savoir si un jour ils (les dirigeants de la Real, ndlr) voudront de moi", a ajouté Emery.



Discours poli ou réel intérêt pour un club bien moins exposé que le PSG ? Envie de retrouver un peu de calme avant de repartir vers un grand nom du football continental ? Emery a également été aperçu il y a quelques jours à Villareal lors d'un match de Liga entre le "sous-marin jaune" et l'Athletic Bilbao, autre club basque.