publié le 08/11/2017 à 13:58

Le réveil sportif ne l'aura pas épargné. Malgré quatre victoires lors de ses quatre derniers matches sur le banc du Stade Rennais, Christian Gourcuff va être démis de ses fonctions après une saison et 12 matches de Ligue 1. L'information devrait être confirmée mercredi 8 novembre, quelques heures après qu'une source proche du club l'a annoncé la veille en milieu de soirée.



L'entraîneur breton de 62 ans fait les frais de la révolution enclenchée par la famille Pinault depuis la mi-octobre après un début de saison décevant (une seule victoire en neuf matches). Exit le président René Ruello, remplacé par Olivier Létang, ancien directeur sportif du PSG, et fin d'un projet labellisé Bretagne avec Gourcuff, dont le fils Yohann, lui, reste au club. Mais pour combien de temps, alors qu'il est toujours en phase de réathlétisation ?

Laurent Blanc aurait décliné

Depuis 15 jours, la position de Christian Gourcuff était devenue intenable. En conférence de presse, l'ancien coach de Lorient avait avait parlé d'Olivier Létang comme d'un parachuté et s'était dit "écœuré" après la "démission" de René Ruello. Mardi 7 novembre, le nouveau président délégué et manager général annonçait vouloir "des connexions positives entre les hommes. Et si les hommes n'ont pas envie de travailler ensemble, ça paraît compliqué, et on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous souhaitons atteindre si tout le monde ne veut pas travailler main dans la main".



Gourcuff, qu'il a rencontré ensuite, sera remplacé provisoirement par Landry Chauvin, directeur du centre de formation, et Michel Troin, qui supervisait les adversaires. Et ensuite ? Létang nie avoir contacté Laurent Blanc, qu'il a côtoyé au Paris Saint-Germain et qui est libre depuis juin 2016. Mais l'ancien entraîneur du PSG, 51 ans, ne serait de toute façon pas intéressé.

Gabriel Heinze de retour en Ligue 1 ?

Les recherches vont donc s'accélérer à partir de mercredi 8 novembre. Si le nom de Christophe Galtier, même âge que Blanc lui aussi sans club depuis son départ de Saint-Étienne à la fin de la saison dernière, revient avec instance, une piste étrangère n'est pas à exclure. La principale mène à l'Argentin Gabriel Heinze, bien connu des amateurs de Ligue 1.



Défenseur acharné du PSG de 2001 à 2004 puis de l'OM de 2009 à 2011 après des passages à Manchester United et au Real Madrid, "Gabi" a mis fin à sa carrière de joueur en 2014. Aujourd'hui âgé de 39 ans, il sort de deux modestes expériences d'entraîneur en Argentine, avec Godoy Cruz (six mois) puis Argentinos Juniors (2016-2017). Un retour en Ille-et-Vilaine de Paul Le Guen, Guy Lacombe, Frédéric Antonetti ou Rolland Courbis semble beaucoup plus improbable.