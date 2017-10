publié le 27/10/2017 à 18:57

Grâce à deux dernières victoires contre Lille en Ligue 1 (1-0), puis à Dijon en 16e de finale de la Coupe de la Ligue (1-2), le Stade Rennais a retrouvé un calme apparent. Mais la situation reste précaire et floue pour l'actuel 15e du championnat de France à la veille d'un déplacement à Montpellier.



Le président René Ruello et l'entraîneur Christian Gourcuff sont toujours aux commandes du club breton. Leur éviction annoncée il y a une dizaine de jours n'est pas encore d'actualité. "Je suis toujours vivant, c'est super, j'apprécie encore plus, s'est amusé ironiquement le technicien vendredi 27 octobre. J'ai d'excellentes relations avec François Pinault (le propriétaire du club, ndlr), qui m'a encore appelé hier". Une conversation synonyme de garantie à titre personnel ? "Non, les choses ne sont pas si simples que ça", concède le père de Yoann.

Christian Gourcuff sait pertinemment qu'une réorganisation du club est toujours à l'étude et qu'il pourrait en faire les frais. L'arrivée d'Olivier Létang, l'ancien dircteur sportif du PSG (2012-2017), est attendue. Même si son rôle reste à définir, il deviendrait le nouvel homme fort du Stade Rennais aux dépends de René Ruello.

Gourcuff, recruté par ce dernier il y a un an et demi, se verrait mal poursuivre l'aventure dans ces conditions, et le dit fermement. "Je suis venu pour une raison particulière, pour un projet club. Ça n'aurait aucun sens de continuer avec des personnes avec lesquelles je ne partage pas les mêmes valeurs. En trente-cinq ans, je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas changer maintenant."



L'organigramme du Stade Rennais pourrait être modifié à l'occasion de la trêve internationale, au début du mois de novembre. Mais en cas de bons résultats lors des deux prochains matchs de L1, samedi 28 octobre à Montpellier puis six jours plus tard contre Bordeaux, un changement d'entraîneur serait alors difficile à justifier. Même lorsqu'il gagne, le Stade Rennais navigue en eaux troubles.