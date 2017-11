Stade Rennais : un ancien du Paris Saint-Germain remplace le président Ruello

publié le 04/11/2017 à 00:11

René Ruello le président du Stade Rennais a annoncé son départ du club vendredi 3 novembre au soir. Il est remplacé par Olivier Létang, qui occupera le poste de président délégué et manager général. Olivier Létang, qui était en poste dans une société d'agents de joueurs londonnienne, était jusqu'à l'année dernière le directeur sportif du Paris Saint-Germain.



Le retour du succès à Rennes n'aura donc pas suffi. Près de trois semaines après les premières fuites dans la presse, René Ruello, le président du Stade Rennais, a annoncé son départ à l'issue de la victoire contre Bordeaux. Si ce n'est le jeu indigeste pratiqué par les hommes de Christian Gourcuff, Rennes a pourtant reverdi une fois l'automne arrivé, occupant une flatteuse 10e place.

Le moment semblait donc peu propice pour René Ruello d'annoncer sa démission. Et, si les remous internes avaient débordé de la casserole il y a un moment déjà, la surprise était quand même de taille dans les travées du Roazhon Park, à commencer par l'entraîneur Christian Gourcuff. "Le plus important, c'est l'avenir du club. Je suis écœuré de ce qu'il se passe depuis un mois. J'ai appris la décision après la rencontre. Il avait eu la délicatesse de ne pas me le dire avant."

"Écœuré de ce qu'il se passe" - Christian Gourcuff

Plusieurs médias interprètent ce départ comme le premier pas vers une mise en vente dans les mois à venir du club, propriété de François Pinault. Mais René Ruello paie surtout un nouvel échec dans sa vie de président du Stade Rennais.



Revenu aux affaires en 2014, après deux passages, dans les années 90 et à l'orée des années 2000, il était le porte-étendard d'un projet breton avec, en tête de gondole, l'arrivée de Christian Gourcuff. Un entraîneur réputé pour la qualité de son jeu, notamment lors de ses années lorientaises.



Mais à Rennes la mayonnaise tarde à prendre. Le club végète et les déclarations du président la saison dernière, expliquant qu'être au-delà de la 10ème place n'était pas une contre-performance, ne passent pas auprès des supporteurs. René Ruello se sera distingué une dernière fois dans un communiqué au vitriol dans lequel il livre de pathétiques attaques personnelles à un journaliste du quotidien régional Ouest-France, auteur d'un article détaillant la crise au Stade Rennais. Un inaudible chant du cygne.



Dans son sillage, Christian Gourcuff pourrait également prendre la porte au cours de la trêve internationale, chose qu'il aurait déjà annoncée à ses joueurs en off. Sa sortie médiatique sur le nouveau président délégué du club, l'ancien directeur sportif du PSG Olivier Létang, ne laisse que peu de doutes. "Létang je l'ai connu en pupilles au Mans. Il travaille dans une agence d'agents. Un parachuté a-t-il envie de s'inscrire dans ce projet ?"