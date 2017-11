publié le 07/11/2017 à 13:28

Depuis dimanche 5 novembre, le microcosme du football français ne parle quasiment plus que de lui. Au surlendemain de sa prestation magistrale à Saint-Étienne avec Lyon, mais surtout de la célébration de son deuxième but en exhibant son maillot au pied du kop sud de Geoffroy-Guichard, Nabil Fekir se confie longuement dans deux quotidiens nationaux, L'Équipe et Le Parisien/Aujourd'hui en France.



Bien, sûr, l'attaquant lyonnais de 24 ans revient sur un geste qu'il ne "regrette pas", même s'il en "regrette les conséquences", à savoir l'envahissement du terrain par de nombreux supporters des Verts. Dans le journal généraliste, celui qui effectue son retour en équipe de France pour les matches amicaux face au Pays de Galles (vendredi 10 novembre) et l'Allemagne (mardi 14 novembre) donne par ailleurs quelques pistes possibles sur son avenir.

Quand on est Lyonnais, le seul club français attirant reste Lyon Nabil Fekir Partager la citation





Le gaucher d'1,73 m assure d'abord qu'il n'a pas de plan de carrière prédéfini. "Je vis l'instant présent et je fais confiance au destin". S'il devait quitter l'OL, son unique club professionnel depuis 2013, pourrait-il rejoindre le PSG ? "Quand on est Lyonnais (sa ville natale, ndlr), le seul club français attirant reste Lyon. Il n'y en a pas un autre qui me tente plus que ça".



L'Espagne et l'Angleterre, en revanche, ne le laissent pas insensible. "Ce sont deux championnats très attractifs, sans temps mort, où l'on aime le ballon (...) En Espagne, même les petites équipes n'ont pas peur de jouer. Moi, j'aime le jeu, le beau jeu. Les équipes qui sont uniquement dans le duel ne mintéressent pas. Ce n'est pas ça le football". Après avoir imité Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans sa célébration, rejoindra-t-il ou succèdera-t-il à l'un des deux au Barça ou au Real Madrid ? Réponse au plus tôt durant l'été 2018.