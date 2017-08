publié le 22/08/2017 à 11:15

Le suspense demeure à propos d'un éventuel transfert de Kylian Mbappé de l'AS Monaco vers le PSG. Depuis plusieurs jours, le club parisien chercherait à attirer le joueur dans son giron. Une invitation qui tenterait Mbappé et qui agace le club actuel de l'ambitieux joueur de 18 ans... ainsi que ses supporters. Dans un communiqué publié sur Twitter, un groupe d'ultras s'est directement adressé à Kylian Mbappé pour lui faire part de son "indignation".





"Nous tenons à réagir à une affaire qui concerne l'un de nos joueurs, entame le groupe Ultras Monaco 1994. Nous avons appris avec stupéfaction les chiffres évoqués par les médias concernant le transfert de Kylian Mbappé, mais aussi à propos de son salaire pour prolonger son contrat au sein de notre club. Nous estimons qu'aucun joueur ne vaut autant de millions d'euros."

De l'huile sur le feu

"Nous ne pouvons accepter qu'un de nos joueurs se permette d'agir comme cela et réclamer de telles sommes, sans avoir prouvé quoi que ce soit du haut de ses quelques dizaines de matchs au niveau professionnel", poursuivent ceux qui estiment que "rien ni personne n'est au-dessus de l'institution AS Monaco FC". Ils invitent par ailleurs les dirigeants du club à prendre "la décision qui s'impose pour clore cette affaire si ces exigences salariales venaient à être confirmées". Ils concluent en insistant sur leur foi envers leur équipe, qu'il jugent "capable de défendre (son) titre (...) Avec ou sans Mbappé."

Un message on ne peut plus clair qui ne risque pas d'apaiser les tensions qui semblent régner au sein du club monégasque. Écarté de la rencontre face à Metz, vendredi 18 août, le joueur aurait également été exclu d'un entraînement à cause d'une altercation avec l'un de ses coéquipiers.