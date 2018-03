publié le 28/06/2016 à 12:59

Le marcato semble s'activer du côté de la Premier League. Comme annoncé lundi 27 juin, Claude Puel devrait remplacer l'entraîneur de Southampton en partance pour Everton. L'ancien coach des Niçois souhaiterait également prendre avec lui Hatem Ben Arfa pour le prochain exercice. Selon L'Équipe, les deux hommes sont très proches et cela suffirait à l'international français pour qu'il tende (au moins) l'oreille aux offres qui pourraient lui parvenir. Le FC Séville serait néanmoins le concurrent le plus offrant.



Crystal Palace (15e du dernier championnat anglais) aurait, toujours selon le quotidien sportif, trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour le transfert de Michy Batshuayi. L'international belge est annoncé sur le départ depuis déjà quelques semaines et l'OM voit une opportunité de renflouer ses caisses. Le club anglais serait d'ailleurs prêt à débourser 38 millions d'euros pour le jeune joueur de 22 ans.

Bafétimbi Gomis à l'OM ?

Selon L'Équipe, Bafétimbi Gomis, actuellement sous contrat avec Swansea, ferait du pied aux dirigeants de l'OM, et notamment à Franck Passi, à qui il téléphone régulièrement et fait savoir qu'il rejoindre l'OM. Cependant, le salaire qu'il touche en Angleterre risque de ne pas être dans les cordes de l'OM.

La Chine a encore frappé

Annoncé sur un départ vers la Chine depuis quelques temps, Hulk (Zenith St-Petersbourg) devrait en effet rejoindre le Shanghaï SIPG, 4e de la Chinese Super League, au prochain exercice. Selon le quotidien chinois Sina Sports, le club chinois aurait fait une offre de 55 millions d'euros pour s’attacher les services du Brésilien qui a marqué 21 buts en 34 matchs au cours de cette saison 2015/2016.





L'ancien joueur du FC Porto est attendu mercredi 29 juin en Chine pour passer sa visite médicale, selon le porte-parole du Shangaï SIPG : "Il arrivera à l’aéroport mercredi matin, à 9h, et passera sa visite médicale dans la foulée. La présentation à la presse sera faite ensuite". Il percevrait alors un salaire annuel de 20 millions d'euros.