publié le 27/06/2016 à 11:20

Récemment nommé à la tête de Manchester United, José Mourinho a déjà quelques idées de recrutement. S'il souhaitait recruter Henrikh Mkhitaryan, le milieu du Borussia Dortmund, le Portugais se serait lancé sur la piste de Julian Draxler, international allemand de Wolfsburg. Selon le Daily Star, il faudrait débourser 30 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 22 ans.





En Premier League, Leicester ferait, lui, ses courses à Nice. Les Foxes sont en effet intéressés par Nampalys Mendy. Selon L'Équipe, le milieu niçois et Leicester ont trouvé, dimanche 26 juin, un accord définitif pour le joueur de 24 ans. Le club champion d’Angleterre serait prêt à débourser 16 millions d'euros (hors bonus) pour s'attacher les services de l’ancien international Espoirs français. Il se serait d'ailleurs déjà rendu en Angleterre lundi dernier pour faire le tour des installations de Leicester, où il s'engagerait début juillet pour quatre saisons.

Benoît Costil en Italie ?

Sous contrat jusqu’en juin 2017 avec le Stade Rennais, qui s'est vu prêté le Monégasque Paul Nardi, Benoît Costil intéresserait également Nice et Marseille, en cas de départ de Steve Mandanda. Mais selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l’ancien gardien de but de Caen plairait aussi au Torino, 12e de Serie A. Le quotidien italien ne donne pas plus d'informations mais l’international français serait un renfort de poids pour cette formation désormais entraînée par Sinisa Mihajlovic.



Claude Puel à Southampton ?

Selon Sky Sports, Southampton serait en quête d’un remplaçant à Ronald Koeman. Les dirigeants auraient discuté ce dimanche 26 juin avec Claude Puel, qui a récemment quitté Nice. Southampton serait bien parti pour recruter le Français sur son banc dans les prochaines jours. Si on parlait de Rudi Garcia il ya quelques semaines, il semblerait que ce ne soit plus d'actualité. Selon les médias anglais, l’ancien coach de l’OGC Nice serait donc en passe de succéder à Ronald Koeman, maintenant entraîneur d’Everton.

Daniel Alves signe à la Juventus

Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert de Daniel Alves vers la Juventus Turin est désormais officiel. Le latéral droit brésilien, en fin de contrat avec le FC Barcelone, avait besoin d'un nouveau défi. Daniel Alves a paraphé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. C'est une arrivée de poids pour le champion d'Italie en titre dans l'optique d'un très bon parcours en Ligue des Champions. Reste désormais à savoir, quel sort sera réservé à l'actuel titulaire au poste, Stephan Lichtsteiner, qui vient de se faire éliminer de l'Euro avec la Suisse.