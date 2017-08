et AFP

publié le 19/08/2017 à 18:32

La petite fortune récoltée par le FC Barcelone au départ de Neymar fait des envieux en Europe. Alors que le club catalan s’active depuis plusieurs semaines pour faire venir le l’attaquant français Ousmane Dembélé, arrivé à Dortmund l’été dernier. Le club allemand se montre cependant particulièrement gourmand pour céder sa pépite. Les dirigeants de Dortmund exigeraient environ 130 millions d’euros pour céder Ousmane Dembélé, qui deviendrait alors le deuxième joueur le plus cher de l’histoire.



"Nous avons une position claire et une exigence claire", a déclaré le directeur sportif du Borussia Michael Zorc samedi 19 août sur la chaîne Sky Sports, "si cette exigence est remplie, alors il sera transféré cet été. Sinon il restera chez nous, c'est très simple". Le FC Barcelone a désormais une dizaine de jours pour agir, car le mercato fermera le 1er septembre à 23h59.

S’il devait rester en Allemagne, Ousmane Dembélé risque de passer une saison très compliquée après être entré en conflit ouvert avec son club. Le Français ne s'est plus présenté à l'entraînement depuis dix jours. "Nous savons où il est, il est en France", a confirmé Michael Zorc, "nous sommes en contact avec lui par l'intermédiaire de son agent et de nos collaborateurs". Il a été suspendu sine die par ses dirigeants et critiqué publiquement par certains de ses coéquipiers.