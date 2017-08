publié le 17/08/2017 à 05:55

Après avoir essuyé un second revers lors du match retour de la Super coupe d'Espagne (2-0) pour s'incliner face au rival madrilène, le FC Barcelone tente de faire bon cœur contre mauvaise fortune. À l'issue de la rencontre, le manager sportif du club catalan, Pep Segura, a assuré que le Barça avait bon espoir de concrétiser les deux pistes travaillées pour remplacer Neymar. "Nous sommes en train de discuter des conditions pour Coutinho et Dembélé. Ils sont proches", a déclaré le dirigeant au micro de la chaîne catalane TV3.





C'est la première fois que le FC Barcelone dévoile officiellement ses intentions pour enrôler le Français et le Brésilien. Dortmund comme Liverpool ont rejeté des offres de Barcelone pour les joueurs concernés, mais ces derniers semblent prêt à tout pour rejoindre la Catalogne.

Ousmane Dembélé (20 ans) est actuellement en conflit ouvert avec son club de Dortmund, qui l'a suspendu jusqu'à nouvel ordre après que l'international français ne s'est pas présenté à l'entraînement, apparemment pour hâter son transfert. Philippe Coutinho aurait quant à lui transmis une demande de transfert à son club de Liverpool après le rejet d'une offre de 100 millions d'euros de Barcelone. Le Brésilien est officiellement souffrant du dos et n'a pas joué les deux derniers matches des Reds.

Max-Alain Gradel de retour en Ligue 1

A quelques jours d'un déplacement au Parc des Princes, le Toulouse FC a annoncé dans la soirée du 16 août l'arrivée de l'Ivoirien Max-Alain Gradel en provenance de Bournemouth. L'international de 29 ans connaît déjà parfaitement la Ligue 1 puisqu'il a déjà disputé 117 matchs et inscrit 31 buts sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne entre 2011 et 2017.





L''international ivoirien est la cinquième recrue du TFC après Yaya Sanogo (Arsenal), Corentin Jean (Monaco), Steven Fortes (Le Havre (L2)) et Yannick Cahuzac (Bastia). Sous le numéro 15, il pourrait être aligné dès dimanche pour défier Neymar et ses coéquipier dans l'enceinte parisienne.