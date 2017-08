publié le 10/08/2017 à 18:48

Une attaque Mbappé-Cavani-Neymar... Cela pourrait bien être une réalité au PSG. Si L'Équipe affirmait récemment que l'attaquant monégasque avait fait son choix et souhaitait rejoindre le club de la capitale, un média espagnol va encore plus loin ce jeudi 10 août. Marca annonce en effet que Kylian Mbappé est un "nouveau joueur du PSG". "L'accord est total et il n'y a pas de retour en arrière", écrit le quotidien.



Après avoir déboursé 222 millions d'euros pour s'attacher les services de Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait faire un chèque de 160 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus, selon le journal espagnol. La signature ne serait pas encore effective alors que le dossier serait actuellement dans les mains des avocats des deux clubs.

Il faudra cependant encore patienter avant de voir Kylian Mbappé porter le maillot parisien. Selon les informations du Parisien, cet accord est démenti par l'AS Monaco. Des sources internes au club assurent en effet qu'aucune offre n'a été reçue et qu'un transfert n'est pas d'actualité.



Même constat dans les rangs du PSG. Le club de la capitale assure n'avoir transmis aucune proposition à l'AS Monaco pour la pépite française, auteur d'une saison remarquable l'année dernière, selon le site goal.com.