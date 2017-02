publié le 12/02/2017 à 23:40

Le club de l'Atlético de Madrid recevait le Celta de Vigo pour la 22e journée du championnat d'Espagne. Après les victoires du FC Barcelone au Deportivo Alavès (0-6) et du Real Madrid sur le terrain d'Osasuna (1-3, club où joue Salvatore Sirigu, l'ancien gardien du PSG), les joueurs de Diego Simeone devaient en faire de même pour ne pas être retardés dans la course au titre. Ils sont classés 4e avec 42 points.



Pour ce match le coach des Colchoneros avait aligné Antoine Griezmann et Fernando Torres à la pointe de l'attaque. Exit donc Kevin Gameiro. Bien lui en a pris puisque l'attaquant champion du monde 2010 a marqué un but splendide. Sur une passe de l'ancien Monégasque Yannick Ferreira Carrasco, il a tenté une reprise improbable dos a but. Voyant le ballon se lever après son contrôle approximatif, il a catapulté le ballon dans la lucarne opposée. Le gardien adverse, lobé, n'a rien pu faire.

[VIDEO] Atlético Madrid : Torres signe un but d'enfer ! ¿https://t.co/apNf1Zaeqg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 12 février 2017

Ce but a offert la victoire aux siens et a ramené le club à sept points du leader et vosin, le Real Madrid (49 points). Barcelone est 2e du classmeent avec 48 points, Séville sur la dernière marche du podium avec 46 unités.