publié le 30/09/2016 à 16:58

Le 113e derby de l'histoire entre Lyon et Saint-Étienne, le 101e en Ligue 1 et 1er dans le nouveau stade de l'OL est lancé. Quatre jours avant la rencontre prévue dimanche 2 octobre (20h45) en clôture de la 8e journée du championnat, les hostilités ont débuté par communiqués interposés. Parallèlement, l'entraîneur des Verts Christophe Galtier et le président des Gones Jean-Michel Aulas y sont allés de leur petites phrases.



En cause, le nombre de places attribuées aux supporters stéphanois, 771 précisément alors que le Parc OL peut accueillir jusqu'à 2.000 spectateurs visiteurs, en vertu du règlement de la LFP (le minimum est de 5% de la capacité d'un stade). Cette décision a été prise par les autorités (Préfecture du Rhône, Ligue, Division nationale de lutte contre le hooliganisme). "Ce que l'on me dit à la Préfecture, explique Jean-Michel Aulas, c'est que pour pouvoir accompagner les supporters stéphanois, référencés pour leur attitude quelquefois non constructive - et c'est un doux euphémisme -, il faut beaucoup de forces d'accompagnement, et qu'actuellement les forces d'accompagnement sont centrées sur les sites stratégiques du fait de l'état d'urgence".



771 places dans la poubelle du Parc OL ? Nous ne serons pas vos déchets Banderole des Magics Fans Partager la citation





Dimanche 25 septembre, lors de la rencontre Saint-Étienne - Lille (3-1), une banderole avait été déployée par le groupe des Magics Fans appelant au boycott du déplacement. "771 places dans la poubelle du Parc OL ? Nous ne serons pas vos déchets", était-il inscrit. Une manière de protester contre le nombre de places jugé bien trop faible par le groupe de supporters.

Christophe Galtier n'a émis aucun commentaire sur ces propos mais a tenu à afficher son soutien au "peuple vert" en général, jeudi 29 septembre en marge de la rencontre d'Europa League contre Anderlecht (1-1). "Ils sont à l'image de l'équipe et nous on est à l'image de nos supporters. Ils sont solidaires entre eux et nous on doit être solidaires avec nos supporters. C'est la moindre des choses".

La saison passée, 600 places avaient été mises à disposition pour le dernier derby au stade de Gerland, mais les supporters stéphanois avaient déjà refusé de se déplacer à Lyon, comme lors des trois éditions précédentes. En janvier, les supporters de l'OL avaient été interdits de déplacement au stade Geoffroy-Guichard.