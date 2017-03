publié le 28/03/2017 à 13:20

On ne connait pas les résultats à l'avance, mais on peut déjà dire que Recep Tayyip Erdogan a perdu le pari qu'il avait fait avec ce référendum. Il rêvait d’un plébiscite par les électeurs turcs, neuf mois après le putsch raté. Depuis juillet dernier, il a fait arrêter 40.000 personnes, muselé les médias, il a mis la Turquie à ses pieds. Et pourtant, les derniers sondages sont très serrés. Certains études d'opinion annoncent même une défaite du "oui". En tout cas, la Turquie est tellement divisée aujourd'hui qu'un plébiscite (un "oui" à 60%) que cherchait Erdogan paraît aujourd'hui exclu. Les choses ne se passent pas comme Erdogan les avait prévues en présentant aux Turcs une modification de la Constitution.



La modification de Constitution soumise à référendum propose de concentrer les pouvoirs dans les mains du Président. C'est une révolution constitutionnelle en Turquie. C'est comme si, en France, on donnait, du jour au lendemain, tous les pouvoirs à l'Élysée. Recep Tayyip Erdogan veut abolir le poste de premier ministre. Il veut aussi de nommer directement certains juges pour contrôler le pouvoir judiciaire et faire du Parlement une chambre d’enregistrement sans réel pouvoir (ce qu'il n'a jamais été dans le passé).

Erdogan est déjà extrêmement puissant, direz-vous. Oui, mais sa pratique autoritaire du pouvoir, depuis disons deux ans, qui n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution turque, serait ainsi entérinée durablement. Il n'aurait plus de contre-pouvoir en Turquie.

Il y a une certaine société civile en Turquie qui est capable de résistance Bayram Balci, spécialiste de la Turquie Partager la citation





Pourquoi, malgré les purges et des médias à sa main, Erdogan a-t-il des difficultés à imposer sa réforme ? "Ça ne passe pas comme une lettre à la Poste car malgré tout, il y a une certaine société civile en Turquie qui est capable de résistance, et le pays est différent en cela de la Russie", répond Bayram Balci, un des meilleurs spécialistes de la Turquie, chercheur au Ceri. "Le pays ne se résume pas à son président (...) Je pense que, quelque part, Erdogan n'est pas surpris : il connaît son pays, il sait qu'il ne fait pas l'unanimité sur une question aussi fondamentale, car ce serait changer l'esprit du pays", poursuit-il.



Erdogan peut-il falsifier le résultat du référendum du 16 avril ? La question est légitime, puisque l’opposition turque parle d’une quasi-dictature en Turquie. Traditionnellement, les élections sont bien organisées, et donc il n'est pas évident de tricher. Les élections sont généralement assez saines. Les spécialistes ne voient pas comment Erdogan pourrait changer le résultat. En revanche, la campagne n’a pas été équitable.



L'opposition n'a pas eu accès aux médias d'État pour se faire entendre. C’est pour cette raison qu'une victoire étriquée - ou même une défaite du "oui" au référendum qui n'est pas exclue - serait un échec humiliant pour Erdogan, qui l'affaiblirait sur la scène internationale, mais surtout en Turquie.