Stéphane Paille : décès de l'ancien footballeur à 52 ans

publié le 27/06/2017 à 18:41

Anciens joueurs, clubs par lesquels il est passé ou non, supporters, dirigeants, journalistes... Le monde du football est en deuil. Attaquant phare des années 1980 et 1990, champion d'Europe espoirs avec les Bleus en 1988 - le seul titre de la France dans cette compétition - aux côtés d'Éric Cantona, Laurent Blanc ou Franck Sauzée, Stéphane Paille est décédé mardi 27 juin à Lyon, le jour de ses 52 ans. L'ancien attaquant de Sochaux, Montpellier, Caen, Bordeaux, l'OL et Mulhouse a été victime d'une "maladie foudroyante", a annoncé le journal Le Progrès sur son site internet. Il s'est éteint dans la matinée "à l'hôpital de la Croix-Rousse".



Né le 27 juin 1965 à Scionzier, en Haute-Savoie, Paille effectue ses débuts professionnels avec le FC Sochaux en 1982. Il restera dans le Doubs durant sept saisons, les plus belles de sa carrière, avant d'enchaîner les clubs, quasiment tous les ans. Il tentera trois aventures à l'étranger, en 1990-1991 avec Porto, 1995 avec le Servette Genève et en Écosse à la fin de sa carrière en 1996-1997, avec Heart of Midlothian. Depuis 2002, il s'était reconverti au poste d'entraîneur, à Besançon, au RC Paris, à Angers, Cannes, Évian-Thonon, Venissieux et Béjaia, en Algérie.

1988 restera sa plus grande année. Meilleur buteur du groupe A de division 2 et vice-champion de France de l'anti-chambre de l'élite avec Sochaux, il est sacré joueur français des douze mois écoulés par France Football, après Alain Giresse et avant Jean-Pierre Papin. Avec l'équipe de France A, il connaîtra 8 sélections (1 but) entre 1986 et 1989. Fin 2011, il fut contacté par Zinédine Zidane, son ancien coéquipier à Bordeaux, pour devenir superviseur du Real Madrid.