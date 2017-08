et AFP

publié le 20/08/2017 à 17:07

Lille n'y arrive plus. Les hommes de Marcelo Bielsa ont subi leur deuxième défaite d'affilée, en s'inclinant à domicile contre Caen (0-2) durant la 3e journée de Ligue 1. Les Nordistes, qui avaient réussi à s'imposer 3-0 dès le premier acte du championnat, sont bloqués à trois points au classement. Pour les Normands, il s'agit de leur première victoire, après deux défaites sur le plus petit des scores à Montpellier et face à l'ASSE.



Les Cannais ont cueilli d'entrée le Losc, dès la 5e minute, sur un corner repris avec un peu de réussite par Damien Da Silva. Ivan Santini a doublé la mise en seconde période (69e), au terme d'une brillante action collective.



Autre point noir pour le Losc, qui occupe la 14e place seulement, Yassine Benzia est sorti blessé en fin de match. Pour conclure cette 3e journée, Marseille et le PSG ont l'occasion de rejoindre Monaco et Saint-Etienne en tête s'ils s'imposent face à Angers et Toulouse.