publié le 19/08/2017 à 23:03

L’inquiétude commençait à s’installer dans l’esprit des supporters du FC Nantes et de l’OGC Nice qui espéraient bien voir leur club engranger leurs premiers point lors de la 3 journée de Ligue 1. En déplacement à Troyes, les hommes de Claudio Ranieri s’apprêtaient pourtant à connaître une partie difficile après l’expulsion de Chidozie Awaziem (34e) pour un tacle en retard sur Samuel Grandsir. Mais Sala va profiter d’un superbe centre d’Alcibiade pour arracher la première victoire des Canaris de la saison.



Après avoir assisté aux débuts de Neymar en Ligue 1 au stade de Roudourou la semaine passée, l’En Avant Guingamp a cette fois été le témoin du baptême de Sneijder sous le maillot de l'OGC Nice. Et l’international néerlandais n’a pas déçu en étalant toute sa technique au poste de meneur de jeu. Grâce aux réalisations de Pléa (45e) et Walter (47e), les Aiglons arrachent leur première victoire de la saison.

Le Stade Rennais se fait surprendre par Dijon FCO

Les Rennais semblaient eux aussi en mesure de remporter leur première victoire de la saison au Roazhon Park. À la 46e minute, l’attaquant Congolais Firmin Mubele permet au Stade Rennais de prendre le large grâce un doublé (14e, 46e). Mais les hommes d’Olivier Dall’Oglio ne vont rien à lâcher en réduisant l’écart par l’intermédiaire de Kwon, puis en bénéficiant d’un penalty à la fin du temps de réglementaire. Tavares se saisit du ballon et envoie un ballon sous la transversale du portier rennais. Montpellier et Strasbourg se sont également neutralisés au stade de la Mosson avec une réalisation de Saadi (24e) pour les Alsaciens, à laquelle le MHSC a répondu par l’intermédiaire de Congré (72e).

Óscar García poursuit son sans-faute en ce début de championnat avec Saint-Étienne. Les Verts se sont imposé trois buts à zéro face à Amiens. Après l’ouverture du score de Bamba, Dabo s’est signalé par un doublé à Geoffroy-Guichard. L’ASSE rejoint donc l’ASSE Monaco en tête de la Ligue 1, en attendant les matchs de Paris et Marseille dimanche.