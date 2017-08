EN DIRECT - Lille-Nantes : suivez les débuts de Bielsa face à Ranieri

publié le 06/08/2017 à 14:45

Rarement un match aura autant eu pour intérêt un duel entre entraîneurs en Ligue 1. Car pour reconstruire deux projets aux ambitions différentes, Lille et Nantes ont décidé de faire appel à deux entraîneurs à la renommée mondiale. Marcelo Bielsa et Claudio Ranieri ne sont pour autant pas des novices en L1. Le premier a redonné de la voix et de la folie au Vélodrome en 2014-2015, le second a débuté le projet russe de Monaco avec sa ribambelle de stars aux commandes de l'équipe du Rocher.



Pour leur retour, les rôles de l'époque sont presque inversés. Bielsa est à la tête d'une équipe ambitieuse après le rachat du LOSC par Gérard Lopez. Il a à sa disposition un groupe renouvelé à 90%, mais rien qui ne lui fasse peur, au contraire. Pour Ranieri, champion surprise avec Leicester en Angleterre il y a 15 mois, le défi est de faire bien jouer une équipe de Nantes qui n'a aucun moyen pour recruter des joueurs de gros talent.

L'Italien est venu remplacer au pied levé Conceiçao, parti à Porto pour raisons familiales. Mais il ne compte que 4 recrues dont une blessée pour quasiment toute la saison. L'ancien entraîneur de Chelsea, la Roma, l'Inter, l'Atletico, Valence, Parme et la Juventus devra employer des trésors de psychologie et pousser les possibilités de chacun au maximum pour s'en sortir dans un championnat devenu hyper concurrentiel.



En ce dimanche de mois d'août, Ranieri tentera de déstabiliser le maître et dogmatique Bielsa à Lille. L'occasion d'un affrontement de deux grands hommes du football, là où la saison passée les deux clubs débutaient avec sur les bancs René Girard pour les Canaris et Frédéric Antonetti pour les Dogues. Une illustration du virage pris par la L1 en un an.