publié le 28/09/2016 à 15:23

Loin du faste de la réception d'Arsenal, le Paris Saint-Germain se rend en Bulgarie ce mercredi 28 septembre pour son deuxième match dans cette phase de poules 2016-2017 de la Ligue des champions. La rencontre se déroulera bien dans la capitale, Sofia, au stade national Vassil-Levski. Avant de recevoir les Suisses du FC Bâle, les Parisiens se frottent au PFC Ludogorets Razgrad, qui délocalise son match à 330 km de son enceinte habituelle pour l'occasion.



Fondé en 1945, le club vert et blanc sort de l'anonymat à l'aube des années 2010. Tout juste racheté par l'homme d'affaires et homme politique Kiril Domuschiev, 47 ans aujourd'hui, il décroche la première montée en division 1 de son histoire. Les investissements tant en joueurs que dans les infrastructures paient immédiatement. Lors de la dernière journée, Ludogorets, en référence au Loudogorié, la région naturelle entourant Razgrad, décroche le titre de champion au nez et à la barbe du CSKA Sofia... le club que supportait son propriétaire.



Nouveau roi de Bulgarie

Quelques semaines plus tard, la Coupe et la Supercoupe de Bulgarie tombent aussi dans l'escarcelle. Depuis, le PFC règne en maître sur la "Première Ligue". 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 : les sacres nationaux s'enchaînent, offrant de précieux billets pour le 2e tour de qualification de la Ligue des champions. La première expérience se solde par une élimination face aux Croates du Dinamo Zagreb. Mais le club apprend, se développe et va progresser d'année en année, sauf la saison passée, avec une sortie face aux Moldaves du Milsami vécue comme une humiliation.



Courte défaite face au Real, Liverpool accroché

Ludogorets reste alors sur deux campagnes convaincantes qui l'ont placé sur la carte du football européen. Reversé en Europa League en 2013-2014, le club bulgare atteint les 8es de finale après avoir terminé en tête de son groupe devant le PSV Eindhoven puis sorti la Lazio de Rome. Quelques mois plus tard, il se hisse jusqu'en phase de poules de la "grande Coupe d'Europe, s'incline de peu (2-1) à Liverpool et face au Real Madrid, bat le FC Bâle (1-0), accroche les Anglais au retour (2-2). Bilan : 4 points en 6 matches, plus que Malmö, Galatasaray, l'Apoel Nicosie ou le Bate Borisov cette année-là.



10 nationalités, 7 Brésiliens

Deux ans, deux tours de qualification et un barrage réussis plus tard, revoilà les "Aigles" (surnom hérité de la qualification face à Lazio, qui, beau joueur, avait alors offert un rapace nommé Fortuna à son bourreau) dans la cour des très grands. Les Parisiens vont découvrir de plus près un effectif où cohabitent des joueurs de 10 nationalités, avec autant de Bulgares que de Brésiliens (7), à commencer par le buteur Jonathan Cafu. A priori, le Roumain Claudiu Keseru, passé par Nantes, débutera, lui, sur le banc du 53e au classement UEFA (le PSG est 6e).



Ligue des champions : résultats et programme de la 2e journée

Mardi 27 septembre :



Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen : 1-1

CSKA Moscou - Tottenham : 0-1



Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid : 2-2

Sporting Portugal - Legia Varsovie : 2-0



Groupe G :

FC Copenhague - Club Bruges : 4-0

Leicester - FC Porto : 1-0



Groupe H :

FC Séville - Lyon : 1-0

Dinamo Zagreb - Juventus Turin : 0-4



Mercredi 28 septembre (tous les matches à 20h45) :



Groupe A :

Ludogorets - PSG

Arsenal - FC Bâle



Groupe B :

Besiktas - Dynamo Kiev

Naples - Benfica



Groupe C :

Mönchengladbach - FC Barcelone

Celtic - Manchester City



Groupe D :

Atlético de Madrid - Bayern Munich

FC Rostov - PSV Eindhoven