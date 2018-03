publié le 28/09/2016 à 09:27

C'était sans doute la plus belle affiche de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, affrontait mardi 27 septembre le Borussia de Dortmund, actuel épouvantail de la Bundesliga et qui a passé 6 buts au Legia Varsovie lors de son entrée en lice en C1. Les Allemands développent cette saison un football hyper spectaculaire sur les ailes d'Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang, et la réception d'un Real réaliste sans être flamboyant servait de test aux deux équipes.



Au terme d'un match inégal mais avec des séquences de haut niveau, le BVB a concédé le nul sur son terrain, en allant même l'arracher après avoir été mené par deux fois. Dès la 17e minute, un contre létal et limpide du Real voyait Benzema amorçait la verticalité du jeu avant de donner à Kroos. L'Allemand renversait vers Ronaldo qui laissait passer vers Bale. Le Gallois talonnait alors pour le Ballon d'Or qui trompait Bürki.

Champions League : Cristiano Ronaldo ouvre le score pour le Real Madrid ! #BVBRMA https://t.co/7zeEMJSPm1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 septembre 2016

Le Borussia dominait en possession et se créait des occasion, mais il a fallu attendre un coup franc de Guerreiro détourné par Navas sur Raphaël Varane pour voir les locaux revenir au score. Aubameyang poussait le ballon au fond des filets et l'UEFA accordait le but au Gabonais (43e).

Champions League : L'égalisation d'Aubameyang, bien aidé par Varane ! #BVBRMA https://t.co/2asrzBL68Y — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 septembre 2016

Bien plus réaliste, capables de frapper à tout moment, l'équipe de Zinédine Zidane reprenait l'avantage à la suite d'un centre de Ronaldo repris au second poteaux par Benzema sur le montrant de Bürki. Le ballon revenait sur Raphaël Varane qui marquait dans le but vide (68e).

[VIDEO] Champions League : Varane se rachète et donne l'avantage au Real #BVBRMA https://t.co/kAdes5nYWE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 septembre 2016

Injustement mené, le BVB revenait à la 87e grâce à un missile de Shürrle dans la lucarne de Keylor Navas. Un score de 2-2 légitime qui clôturait un match agréable. Les deux équipes devraient terminer aux deux premières places de la poules, et le match retour est prévu le 7 décembre.

[VIDEO] Champions League : Schürrle égalise d'une mine sous la barre ! #BVBRMA https://t.co/Gzgh99MHFz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 septembre 2016