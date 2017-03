publié le 04/03/2017 à 16:31

Le rythme effréné de la saison 2016-2017 du Paris Saint-Germain se poursuit en ce mois de mars. Quatre jours après sa qualification en quart de finale de Coupe de France sur le terrain de Niort (2-0) et quatre jours avant le huitième de finale retour de Ligue des champions à Barcelone, Paris reçoit Nancy.



Un adversaire de moindre mesure. Idéal pour faire reposer les cadres ou pour donner du rythmer aux titulaires ? Unai Emery, l'entraîneur des Parisiens aura le choix puisque seul Thiago Motta a déclaré forfait. Jouer et gagner avant Nice et Monaco peut permettre aux hommes de la capitale de mettre la pression sur ses deux compères du haut de tableau.

Nancy (17e, 28 points) se déplace déplace bien cette saison en Ligue 1. Ils sont 9es au classement "extérieur" du championnat mais restent sur une inquiétante série de sept défaites sur leurs neuf dernières rencontres. Pablo Correa est privé d'Alou Diarra (suspensu), de Julien Cétout (ennuis judiciaires), de Christophe Mandanne, Tobias Badilla et Junior Dallé (blessés), notamment. En revanche il récupère Michaël Chrétien, éloigné des terrains pendant deux mois.

L1-28e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 3 mars :

Bordeaux - Lyon : 1-1



Samedi 4 mars :

PSG - Nancy

20h00 : Bastia - Saint-Étienne

Montpellier - Guingamp

Metz - Rennes

Caen - Angers

Dijon - Nice



Dimanche 5 mars :

15h00 : Lorient - OM

17h00 : Toulouse - Lille

21h00 : Monaco - Nantes