Saint-Étienne - Toulouse : les Verts et Toulouse se neutralisent

publié le 28/08/2016

Un match nul bien terne. L'AS Saint-Étienne et Toulouse se sont séparés sur un match nul et vierge (0-0). Pour ce match programmé dimanche 28 août à 17h, aucune des deux équipes n'a su faire la différence. La rencontre avait pourtant bien commencé. Selnaes profite d'un cafouillage dans la surface pour se créer la première occasion mais sa tentative passe à côté. Dans un match marqué par beaucoup de déchets techniques, il faut attendre la 19e minute de jeu pour voir le premier tir cadré stéphanois. Sur une contre-attaque, Monnet-Paquet trouve Tannane mais sa frappe de l'extérieur du pied gauche est bloquée par Lafont. Odsonne Edouard, très en jambes dans cette première période, s'illustre en effaçant deux Verts mais Ruffier est là pour effectuer une superbe parade (29e). L'attaquant prêté par le PSG s'essaie encore quelques minutes plus tard mais ne trouve pas le cadre (39e). Les deux équipes rentrent au vestiaire après une première période animée.



Les joueurs reprennent la partie sur un rythme totalement différent. Pas grand chose à se mettre sous la dent et il faut attendre la 76e minute pour voir Lemoine profiter de la déconcentration de la défense toulousaine pour décocher une frappe qui rase le montant de Lafont. Saint-Étienne pousse mais reste imprécis sur ses centres. Les Toulousains tentent quelques attaques mais rien de bien inquiétant pour la défense des Verts. La rencontre s'anime dans les dernières minutes. Le ballon va d'un camp à l'autre. Ruffier sauve les siens sur une frappe de Somalia (89e) avant d'être imité par Lafont quelques minutes plus tard (90+3e et 90+4e). Les deux équipes empochent finalement un point qui n'arrange personne.

La fiche

3e journée de Ligue 1

À Saint-Etienne (Stade Geoffroy-Guichard) : Saint-Etienne et Toulouse 0 à 0 (0-0)



Spectateurs : 29.000

Arbitre : B. Varela



Avertissements :

Saint-Etienne : Pierre-Gabriel (33e), Pajot (73e)

Toulouse : Blin (87e)



Les équipes :

Saint-Etienne : S. Ruffier (cap) - Malcuit, Théophile-Catherine, Pogba, Pierre-Gabriel - Saivet (Roux, 82e), Selnæs, Pajot (Veretout, 80e) - Tannane, Beric, Monnet-Paquet (Lemoine, 70e)

Entraîneur : Christophe Galtier



Toulouse : Lafont - Yago (cap), Diop, Jullien, Moubandje - Somalia, Trejo (Bodiger, 83e), Toivonen (Pi, 59e), Blin, Sylla (Durmaz, 72e) - Edouard



Entraîneur : Pascal Dupraz



3e journée de Ligue 1 : résultats, programme et classement

Vendredi 26 août :

Marseille - Lorient : 2-0



Samedi 27 août :

Dijon - Lyon : 4-2

Nice - Lille : 1-1

Nancy - Guingamp : 0-2

Caen - Bastia : 2-0

Montpellier- Rennes : 1-1

Metz - Angers : 2-0



Dimanche 28 août :

Bordeaux - Nantes : 1-0

Saint-Étienne - Toulouse : 0-0

AS Monaco - Paris Saint-Germain : 3-1