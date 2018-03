Bordeaux-Nantes : les Bordelais reprennent leur marche en avant

publié le 28/08/2016 à 14:53

Bordeaux fait le travail. Dans un match animé, les joueurs de Jocelyn Gourvennec se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation de Diego Rolan (31e). Et ce sont les locaux qui se créent la première occasion. Sur une contre-attaque, Rolan décale Malcolm sur la droite. L'attaquant bordelais bute sur Rémy Riou mais l'international a bien suivi et oblige Vizcarrondo à intervenir sur sa ligne (10e). Les Nantais prennent des risques et jouent très haut. Une stratégie dangereuse qui voit les Bordelais contrer à plusieurs reprises. Et les Canaris sont sanctionnés à la 31e minute de jeu. Jérémy Menez, en très grande forme, déborde côté droit et centre fort devant le but. Diego Rolan surgit et pousse le ballon au fond des filets nantais (1-0, 31e). Les hommes de René Girard pousse mais manque de réussite dans le dernier geste. Les Girondins de Bordeaux mènent logiquement à la pause. Bien place, ils ont su faire déjouer les attaques nantaises.



La deuxième période reprend à peine que les Bordelais vont devoir faire face à un coup dur. Jérémy Toulalan se blesse à la cuisse gauche et est remplacé par Frédéric Guilbert (47e). Un changement qui va donner de l'énergie aux Nantais qui poussent. Sur un coup-franc situé à l'entrée de la surface de réparation, Diego Carlos oblige Carrasso à la parade. Les Canaris prennent le jeu en main et sont tout proche d'égaliser à la 73e minute de jeu mais Yacine Bammou place sa tête directement sur le gardien bordelais qui repousse des deux poings. Les Girondins font bloc face aux attaques nantaises et arrachent une victoire précieuse en ce début de saison (1-0).



Fiche technique

3e journée de Ligue 1

À Bordeaux (Stade de Bordeaux) : Bordeaux bat Nantes 1 à 0 (1-0)



Spectateurs : 23.500

Arbitre : B. Bastien



But :

Bordeaux : Rolan (31e)



Avertissements :

Bordeaux : Touré (45+2e), Sabaly (83e)

Nantes : Carlos (53e)



Les équipes :

Bordeaux : Carrasso - Sabaly, Toulalan (Guilbert, 48e), Sertic, Poundjé - Malcom, Plasil (cap.), Vada, Touré (Laborde, 74e) - Rolan, Ménez (Arambarri, 80e)

Entraîneur : Jocelyn Gourvennec



Nantes : Re. Riou (cap.) - Dubois, Carlos, Vizcarrondo, Lucas Lima - Rongier, Gillet, Harit - Thomsen (Alegue, 81e), Sigthórsson (Aristeguieta, 86e), Kacaniklic (Bammou, 46e)



Entraîneur : René Girard





3e journée de Ligue 1 : résultats, programme et classement

Vendredi 26 août :

Marseille - Lorient : 2-0



Samedi 27 août :

Dijon - Lyon : 4-2

Nice - Lille : 1-1

Nancy - Guingamp : 0-2

Caen - Bastia : 2-0

Montpellier- Rennes : 1-1

Metz - Angers : 2-0



Dimanche 28 août :

Bordeaux - Nantes : 1-0

Saint-Étienne - Toulouse : 0-0

AS Monaco - Paris Saint-Germain : 3-1