publié le 12/03/2018 à 16:45

Les images ont choqué la planète football, mais pas seulement. Samedi 10 mars, à l'issue du match de ligue 1 opposant Lille à Montpellier, des centaines de supporters du club nordiste ont envahi le terrain. Leur but ? S'en prendre physiquement aux joueurs pour manifester leur colère, après un nouveau match nul de leur équipe.



"Si on descend, on vous descend", c'est le message scandé par certains spectateurs présents dans les tribunes. Résultat des courses : des joueurs bousculés malgré l'intervention des stadiers. "On peut avoir peur, on ne sait pas comment ils vont réagir la prochaine fois", a confié juste après l'incident le capitaine du LOSC Ibrahim Amadou.

Plusieurs plaintes ont depuis été déposées par le club, "afin de permettre l'ouverture d'une enquête judiciaire dans les meilleurs délais", a-t-on pu lire dans un communiqué. De lourdes sanctions sont désormais attendues et même redoutées : une suspension à titre conservatoire du stade Pierre-Mauroy de Lille est à craindre à court terme. On parle également de rencontres jouées sur terrain neutre ou à huis-clos.

Quelle tristesse à Lille quand les supporters et DVE, désabusés, envahissent le terrain en fin de match pour aller "bousculer" les joueurs du @losclive ¿ #LOSCMHSC pic.twitter.com/sSLLPojQ4f — Julie Dremière (@ju_drem) 10 mars 2018

Mais comment peut-on expliquer un tel déferlement de violence ? Le comportement des supporters n'est pas étranger à la très difficile saison vécue par le club.

Un changement de dimension raté

Le LOSC devait en effet changer de dimension cette année. Il faut dire que les ambitions étaient grandes : le club venait d'être racheté par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez et le charismatique Marcelo Bielsa devait prendre les rênes de l'équipe. L'objectif était clair : être dans le Top 5 en fin de saison, et accrocher le Top 3 l'année suivante.



Mais tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Le coach argentin, faute de résultats, est limogé en décembre, et remplacé par Christophe Galtier. Le club ne parvient cependant pas à quitter la zone rouge, et se retrouve aujourd'hui à la 19ème et avant-dernière place du classement.

Le club épinglé sur le plan financier

Mais il n'y a pas que sur le plan sportif que la situation est critique. La DNCG, pas satisfaite du budget présenté par les dirigeants, a prononcé à l'encontre du club une interdiction de recruter en décembre dernier. Une décision qui a plombé le LOSC, l'empêchant ainsi de renforcer son effectif lors du mercato d'hiver. Le gendarme financier du foot est même allé plus loin : si le club n'améliore pas sa situation d'ici la fin de la saison, il sera relégué en Ligue 2.

Feuilleton judiciaire avec Marcelo Bielsa

Enfin, le club doit aussi faire face aux poursuites judiciaires engagées par Marcelo Bielsa. Licencié pour faute grave, ce dernier avait assigné le LOSC en justice pour cessation de paiement et demande de redressement judiciaire. Si la première manche a tourné en faveur du club nordiste (Bielsa a même été condamné à payer 300.000 euros de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de l'assignation, ndlr), l'Argentin a fait appel.



Un nouveau rendez-vous judiciaire, cette fois-ci devant les Prud'hommes, est prévu pour mardi 13 mars. Concrètement, Bielsa réclame 12,9 millions d'euros à son ancien employeur pour les salaires restants dus (son contrat portait sur 2 ans, ndlr) et environ 5 millions supplémentaires au titre du préjudice subi. Si la justice lui donne cette fois raison, le préjudice pourrait s'avérer fatal pour le club nordiste.