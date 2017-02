publié le 19/02/2017 à 12:21

"El Loco" est de retour en Ligue 1, c'est officiel. Le LOSC a annoncé dimanche 19 février la signature de Marcelo Bielsa pour la saison prochaine. L'entraîneur argentin, passé sur les bancs de l'OM entre 2014 et 2015, prendra en charge l'équipe nordiste à partir du 1er juillet 2017. Cette collaboration doit durer deux ans et marque le premier gros coup réalisé par Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du LOSC.



Dans un communiqué diffusé sur son site officiel, le club lillois indique : "Internationalement reconnu pour sa capacité à former et à intégrer les jeunes talents, à faire performer ses équipes, et à proposer un jeu spectaculaire, généreux et offensif, Marcelo Bielsa était le choix prioritaire du président Gérard Lopez et des dirigeants du LOSC pour manager l’équipe professionnelle et participer au déploiement de la nouvelle politique sportive souhaitée par le club".

Bielsa-Passi, un duo recomposé

Franck Passi va donc préparer le terrain pendant quelques mois avant l’arrivée de Marcelo Bielsa. La semaine dernière, l’annonce de son arrivée sur le banc du Losc, à la place de Patrick Collot, donnait déjà un bon indice sur les intentions des dirigeants nordistes de faire appel au coach argentin. Leur duo, qui a déjà fonctionné une saison à Marseille, va être recomposé.

Lorsque Gérard Lopez, le nouveau boss du LOSC, avait négocié pour le rachat de l’OM, avant d’être doublé par l’Américain Frank McCourt, le nom de Marcelo Bielsa avait déjà été associé à son dossier. L’homme d’affaires luxembourgeois s’est finalement rabattu sur le club de Lille, mais avec toujours le ténébreux entraîneur argentin dans les bagages. Un pincement au cœur peut-être pour les supporters marseillais, nombreux à rêver du retour de Bielsa, devenu une idole au Vélodrome.