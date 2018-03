publié le 11/03/2018 à 17:29

"Si on descend, on vous descend." La rencontre entre le LOSC et Montpellier s'est clôturée dans une ambiance particulièrement tendue, samedi 10 mars, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille (Nord). Une centaine d'ultras lillois ont envahi en masse le terrain au coup de sifflet final du match nul (1-1) et ont bousculé certains joueurs de Lille tout en scandant leur colère envers la direction du club.



Lille, 19e et avant-dernier de Ligue 1, doit maintenant affronter la colère de ses propres fans. Le club risque, en raison des débordements du 10 mars, des sanctions disciplinaires. Ces sanctions peuvent s'apparenter à un match perdu d'office et/ou à des matches sur terrain neutre et/ou à huis-clos.

La Ligue de football professionnel (LFP) a d'ores et déjà fait savoir dans un communiqué que le dossier ouvert sur les débordements du 10 mars sera mis en instruction dès le jeudi 15 mars au soir, devant ses instances disciplinaires.

Le stade Pierre-Mauroy risque la suspension

Traditionnellement réunie le jeudi, la commission de la LFP procède toujours de la même façon dans les affaires sensibles, en débutant par la mise en instruction du dossier, qui dure généralement environ trois semaines. Le stade Pierre-Mauroy risque d'être suspendu à titre conservatoire durant cette instruction.



"Je ne peux pas cautionner ce qui s'est passé car ça peut déborder sur des drames", a asséné l'entraîneur lillois Christophe Galtier après les débordements du 10 mars. Le capitaine du LOSC, Ibrahim Amadou, s'est quant à lui dit incrédule et ne "comprend pas (la) réaction" des supporters. "Ils ont réagi comme si le championnat était fini et qu'on était déjà descendu (en L2) alors qu'il reste neuf matches", a-t-il déploré.