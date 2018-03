publié le 06/03/2018 à 08:16

Le Paris Saint-Germain joue gros ce soir : une place pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Hier, les supporters du club ont accueilli avec ferveur les joueurs à leur arrivée à Rueil-Malmaison. Côté Real, l'ambiance est beaucoup plus calme. C'est un Zinedine Zidane très concentré qui est apparu hier en conférence de presse. Pour lui, l'absence de Neymar ne change rien ou presque.



"Ça change tout et rien à la fois. C'est un joueur exceptionnel, vu ce qu'il a fait jusqu'à présent ici. Maintenant, pour nous, ça ne va rie n changer parce qu'il y aura certainement un autre joueur en face, qui sera certainement motivé parce qu'il aura aussi envie de montrer, de faire un grand match", a déclaré l'entraîneur du Real.

Le Real est le grand favori après sa victoire 3-1 à l'aller. Rien n'est impossible toutefois. Les Parisiens n'ont pas perdu au Parc depuis 56 matchs. Cette fois, une victoire 2-0 suffit.

À écouter également dans ce journal

Justice - Emmanuel Macron présente aujourd'hui son plan pour les prisons. Plus de places, des peines alternatives, mais aussi des prisons ouvertes, comme cela existe déjà à Mauzac en Dordogne. Là-bas, les détenus ont tous la clé de leur cellule et circulent librement à l'intérieur de la prison.



Justice - Une nouvelle étape pour les victimes du Levothyrox. Le parquet de Marseille ouvre une information judiciaire. Il s'agit d'étudier les 7.000 plaintes enregistrées. Pour l'association des malades de la thyroïde, c'est une première victoire.



Société - Les téléphones portables seront bien interdits dans les collèges, dès la rentrée prochaine. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a confirmé hier. Ce sera aux établissements de décider si les élèves peuvent le garder dans leur cartable ou s'ils doivent le déposer à l'entrée.



People - Nathalie Baye, la mère de Laura, prend la défense de sa fille et de David Hallyday. Tous deux "bêtes noires" de leur belle-mère Laeticia, selon elle. L'actrice s'exprime dans un communiqué et laisse entendre que Johnny Hallyday a écrit son testament sous la dictée.