publié le 06/03/2018 à 07:36

Ils ont longtemps cru tenir le Real Madrid en échec à Santiago Bernabeu. Mais l'expérience madrilène dans le "money time" a fait plier des Parisiens pourtant appliqués en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Résultat ? Deux buts concédés en trois minutes et une défaite hypothéquant les chances de qualification (3-1).



Deux buts d'écart à remonter qui met à mal les objectifs du Paris Saint-Germain. En Ligue des champions, seules 33% des équipes ont réussi à remonter pareil handicap. Une mission compliquée donc, mais pas impossible.

À cet handicap s'est depuis ajouté le forfait de Neymar, suite à sa blessure à la cheville et au pied droit lors du premier des deux "Clasicos" contre Marseille. Opéré samedi 3 mars au Brésil, le joueur le plus cher de l'histoire sera indisponible au moins deux mois. Sans sa star, le PSG peut-il réellement croire à l'exploit ? Voici les raisons d'y croire.

1. Le PSG enchaîne au Parc

Il y a presque trois semaines maintenant, Mickaël Madar, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, argumentait son optimisme avec les mots suivants dans les colonnes de L'Équipe : "J'ai vu un Real moyen, qui n'a pas réagi, sauf sur la fin, mais en bénéficiant des erreurs de jeunesse du PSG. Si les Parisiens retiennent les leçons, ils peuvent marquer plusieurs buts à ce Real, sans problème (...) À domicile, le PSG peut laminer n'importe qui".



La victoire (3-0) face au Bayern Munich fin septembre avait effectivement livré ce constat. Avant la fameuse "remontada" de mars 2017, le Barça avait aussi pris une leçon au Parc des Princes (4-0). Il est vrai aussi que sur leur pelouse, les Parisiens n'ont plus perdu depuis près de deux ans toutes compétitions confondues, le 20 mars 2016 contre Monaco (0-2), alors qu'ils étaient déjà assurés du titre de champion de France (50 matches sans défaite).



La série en cours en Ligue 1 affiche 6 nuls et 31 succès dont 14 sur 14 cette saison, avec une moyenne de 3,86 buts par match. Certes, Guingamp, Troyes ou Dijon ne sont pas le Real. Mais le constat est là : au Parc, devant un public remonté à bloc, le club de la capitale peut mettre le feu.

2. Un choc retour à domicile

Recevoir un grand d'Europe au retour, ce sera d'ailleurs une grande première dans l'histoire du PSG version Qatar. Les supporters attendent ce moment depuis près de cinq ans, pour revivre les grandes soirées des années 1990, quand Paris renversait Parme, le Barça ou... le Real Madrid au terme de scénarios fous, irrespirables, légendaires.

3. Paris l'a déjà fait

Le 18 mars 1993, le Real se présente justement à Paris avec l'avantage d'une victoire à Bernabeu (3-1). Un match rentré aujourd'hui dans l'histoire du club. George Weah ouvre rapidement le score, David Ginola offre le but du 2-0 synonyme de qualification, Valdo un 3e mais Madrid arrache le droit de rêver à la prolongation par Ivan Zamorano à la 90e. Au bout d'un interminable temps additionnel surgit Antoine Kombouaré qui, de la tête, propulse le PSG en demi-finale de la Coupe UEFA (4-1).



Si ce match date de plus de 20 ans, nul doute qu'il est dans les esprits des supporters et dirigeants. De l'entraîneur Unai Emery au président Nasser Al-Khelaïfi, tout le monde le sait : une nouvelle élimination dès les 8es de finale, l'année des achats à prix d'or de Neymar et Mbappé, aura de lourdes conséquences. Quel que soit l'adversaire en face, aussi prestigieux soit-il.

4. L'absence de Neymar, une bonne chose ?

Depuis leur large victoire face à l'Olympique de Marseille en clôture du match de la 27e journée de Ligue 1 (3-0), la blessure de Neymar a jeté un coup de froid au Camps des Loges. Une absence de poids difficile à nier. Statistiquement, le Brésilien impressionne. Auteur de 19 buts et 13 passes décisives en Ligue 1, il a déjà marqué six buts en sept matches de Ligue des champions.



Mais est-ce suffisant malgré tout ? D'un point de vue tactique, certains pourraient se montrer plus critiques. Preuve en est, les notes de L'Équipe ou d'Eurosport, qui ont chacun mis un 4/10 à la performance de l'ancien barcelonais face au Real Madrid. Parfois individualiste, sa tendance à trop porter le ballon peut apparaître nuisible au collectif alors qu'il reçoit souvent un traitement tout particulier de la part des adversaires.

5. Angel Di Maria, l'homme en forme

Dans cette logique là, cette absence pourrait s'apparenter à un point positif. Angel Di Maria, qui connaît bien le Real Madrid pour y avoir évoluer pendant quatre ans, devrait ainsi récupérer la place vacante alors que l'Argentin est en grande forme depuis le début de l'année. Avec probablement davantage de libertés que son compatriote brésilien, "El Fideo" aura la mission de soutenir offensivement Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

6. Mbappé et Cavani ne peuvent que mieux faire

Deux attaquants particulièrement décevants au match aller. À Madrid, Kylian Mbappé n'a pu peser que sur une avant-dernière passe décisive sur l'ouverture du score d'Adrien Rabiot. À l'époque, il revenait de blessure après son traumatisme crânien contre Lyon. Depuis, l'ancien Monégasque a pu enchaîner. Son but contre l'OM en L1 témoigne d'une force de frappe retrouvée.



Probablement vexé d'avoir été remplacé dès la 66e minute à Santiago Bernabeu, Edinson Cavani sera lui aussi remonté. Il fallait voir sa hargne après ses deux buts en deux matches contre Marseille. Les deux réalisations sont d'ailleurs techniquement impressionnantes pour un joueur parfois perçu comme maladroit. Ménagé contre Troyes, "El Matador" déboule frais, affamé.



Si Paris marque en premier, le rêve sera clairement permis mardi 6 mars. À l'aller, le Real a aussi montré que l'on pouvait revenir de 0-1 à 3-1 dans un match où le PSG lui aura souvent été supérieur dans la maîtrise du ballon. Il reste 90 minutes dans ce 8e de finale. Aux Parisiens de retrouver la foi. Ils ont trois semaines pour cela.