China Mobile arrive en France en visant la clientèle des touristes

publié le 06/03/2018 à 07:25

Ce sont des questions légitimes. On notera que ce débarquement se fait sans fanfare. Mais quel industriel, redoutable compétiteur par ailleurs, peut espérer se poser furtivement où que ce soit dans le monde, quand il dispose d'une force de frappe de 880 millions d’abonnés payants et du concours de 460.000 collaborateurs ?



Difficile de la jouer discrète. Surtout quand on ne cache pas que ses objectifs, ici comme ailleurs en Europe, sont ambitieux. Après Londres, Paris sera donc la deuxième rampe de lancement des grands projets de China Mobile.

Un nouveau concurrent pour les opérateurs nationaux ? Pas dans l'immédiat. Mais la stratégie de ce champion chinois est assez limpide : elle s'inspire directement de celle du gouvernement de Pékin. On peut la résumer en trois points.

Pékin finance les nouvelles routes de la Soie

D'abord se constituer un noyau dur. Ce ne sera pas difficile : China Mobile, va fournir des services télécoms aux entreprises chinoises qui s'implantent de plus en plus largement en France, en Europe, et au-delà vers le Maghreb et l'Afrique.



Deuxième objectif : servir les 12 millions de Chinois qui font chaque année du tourisme dans l'Hexagone et qui appellent familles et amis au pays.



Le troisième volet - le plus important - vise à anticiper les vingt-cinq prochaines années. Pékin finance à coups de centaines de milliards les nouvelles routes de la Soie, ces grandes voies routières, ferroviaires, maritimes, celles qui vont prendre l'Europe en tenaille et qui déverseront dans la principale zone économique de la planète toutes les productions que nous ne pouvons ou ne savons plus faire.

Le loup approche de la bergerie

Ces voies commerciales seront aussi des grands axes de télécommunications, et les Chinois veulent être au deux bouts de la ligne. En clair, ne pas laisser Vodafone, Deutsch Telekom et Orange en tirer tout le profit.



Comment peuvent réagir nos grands opérateurs ? En signant des accords de coopérations. C'est déjà bien engagé dans la syndication des appels entre la Chine et la France. Cela le sera probablement un peu plus encore à l'avenir. À l'exemple du partenariat signé vendredi 2 mars entre Orange et China Mobile sur la 5G et l'Internet des objets. Le loup approche de la bergerie. Autant le canaliser. Si c'est possible.