publié le 04/11/2017 à 07:52

Patrice Évra se trouve sur un siège éjectable, ce samedi 4 novembre, après son coup de folie de jeudi soir : un violent coup de pied décoché au visage d'un supporter qui l'invectivait. Le joueur de l'OM a été suspendu ce vendredi soir. La décision est venue du président Jacques-Henri Eyraud qui a reçu Patrice Évra.



L’OM n’a pas tardé : le club phocéen devait se positionner. C’est donc une mise à pied avec effet immédiat. Patrice Évra ne sera pas dans le groupe marseillais pour affronter Caen ce dimanche. La mise à pied s’accompagne d’une convocation à un entretien préalable qui peut déboucher sur une sanction. C’est une procédure classique ; l’ancien joueur de Manchester United pourrait être, in fine, licencié.

Ensuite, l’instance disciplinaire de l’UEFA va statuer sur ce dossier vendredi prochain, le 10 novembre. Selon le barème, Patrice Évra risque a minima 5 matches de suspension en coupe d’Europe, mais l’UEFA a surtout la possibilité de le suspendre plusieurs mois dans toutes les compétitions et lui infliger une forte amende. Enfin, si le supporter qui a reçu le coup de pied à hauteur du visage dépose plainte pour coups et blessures par exemple, le défenseur international peut être poursuivi au pénal.

À écouter également dans ce journal

- Hubert Ougier n'ira pas en prison. Le retraité a écopé de cinq ans avec sursis pour le meurtre de son épouse en 2015, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Conforme aux réquisitions, le verdict a retenu l'altération du discernement de l'accusé au moment du drame. Hubert Ougier s’est confié à RTL.



- Il y aura un deuxième procès Merah. Après la condamnation d'Abdelkader à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes, le Parquet général a décidé de faire appel du jugement.



- L’autopsie d’Alexia Daval, la joggeuse assassinée samedi dernier près de Gray (Haute-Saône) a été concluante, selon la Procureure. Les enquêteurs ont pu écarter les hypothèses d'un accident de la route ou d'un accident de chasse dissimulés par l'incendie du corps.



- La justice espagnole a mis sa menace à exécution à l'encontre de Carles Puidgemont. Le président catalan destitué fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt européen, tout comme quatre de ses ministres repliés en Belgique et qui ont refusé de comparaître devant les tribunaux de leur pays.



- Édouard Philippe est arrivé aux Antilles. Une visite près de deux mois après le passage des ouragans Irma et Maria. Le Premier ministre a atterri en Martinique tôt le matin du samedi 4 octobre. Il se rendra demain en Guadeloupe et lundi à Saint-Martin pour la rentrée des classes.