C'est parti pour un mois de football. La Coupe du Monde démarre ce jeudi 14 juin avec la rencontre entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Mais les supporters français doivent encore patienter avant de voir les Bleus disputer leur premier match de ce Mondial, contre l'Australie samedi 16 juin.



L'occasion pour Didier Deschamps et le staff tricolore de peaufiner la mise en place tactique mais aussi de soigner quelques "bobos" alors que Sidibé, Umtiti et Mbappé avaient aménagé ou écourté certaines séances. "Il ne faut pas s'inquiéter, ça fait partie d'une aventure. Il y a toujours des moments difficiles", glisse Didier Deschamps.

Dès lors, quelle sera la composition française pour son entrée en lice dans la compétition ? Pavard et Hernandez seront-ils préférés à Sidibé et Mendy ? Tolisso va-t-il être titularisé à la place de Matuidi ? Giroud sera-t-il sur le banc des remplaçants ? Autant de questions qui demeurent avant d'affronter l'Australie.

Didier Deschamps a l'embarras du choix malgré un effectif très jeune. "C'est la 2e équipe la plus jeune après le Nigéria, rappelle Bixente Lizarazu. Ça veut dire aussi qu'on a de très bons talents, parmi les meilleurs jeunes talents du monde".

Il manque aussi des leaders Bixente Lizarazu





Une donnée importante quant on sait l'importance de l'expérience sur certains matches. "Quand tu as la jeunesse, tu as la fougue, l'insouciance et tu es capable de renverser des montagnes. Mais, tu peux avoir des difficultés à garder la constance et la remise en question. C'est pour ça qu'il faut un bon mélange entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs", rappelle le champion du monde 98.



Selon le consultant de RTL, c'est un "problème" pour l'équipe de France. Mais ce n'est pas le seul car "il manque aussi des leaders". "Il faut que les Bleus s'approprient leur histoire, c'est leur destin", conclut-il, estimant cependant que "le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne", sont au-dessus.