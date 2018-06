publié le 21/06/2018 à 21:24

La France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France est venue à bout des Péruviens avec un but de Kylian Mbappé à la 34ème minute mais les Bleus ont ensuite souffert. C'est le soulagement pour les supporters car la seconde mi-temps a été stressante. L'essentiel est là, une qualification dès le deuxième match mais les Bleus étaient attendus au tournant dans le domaine du combat et de l'efficacité offensive. Les progrès sont incontestables en matière de maîtrise.



Cela reste très perfectible sur le plan de la création. Kylian Mbappé a débloqué son compteur mais il faudra en montrer plus pour aller loin dans cette compétition. Le match contre le Danemark décidera de la première place du groupe. Les joueurs seront peut-être plus sereins, plus reposés pour affronter peut-être l'Argentine ou la Croatie en fonction des résultats du groupe D.

À écouter également dans ce journal

Justice. Sept hommes ont été libérés sous contrôle judiciaire et leur procès a été renvoyé en mars 2019 car la juge était malade. La toute petite poignée de juges restante n'avait pas droit de statuer sur cette affaire. Cela en dit long sur la misère de la justice, qui manque de moyens.

Ile-de-France. C'est la fin de l'Autolib'. Les automobiles électriques sillonnaient Paris et sa banlieue depuis 2011 mais le service était plombé par un déficit de plus de 230 millions d'euros. Les collectivité n'ont pas voulu payer l'ardoise et le syndicat mixte Autolib' Vélib' qui réunit la centaine de communes partenaires a voté l'arrêt d'Autolib'.



Société. C'est une victoire pour les syndicats : la SNCF devra payer les jours de repos des salariés qui encadraient les jours de grèves. Le mouvement se poursuit avec une nouvelle journée de grève prévue le vendredi 22 juin.



International. Melania Trump est en visite dans un centre pour enfants migrants à la frontière avec le Mexique. Pour la première fois, Melania Trump s'était élevée contre la politique menée par son mari. "Je suis heureuse d'être ici et j'aimerais vous demander comment je pourrais aider pour que ces enfants soient réunis avec leurs familles", a-t-elle déclaré.