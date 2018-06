publié le 21/06/2018 à 15:43

Ils sont huit. Huit trafiquants de drogue présumés ont été relâchés mardi 19 juin, faute de voir leur affaire jugée au tribunal de Pontoise (Oise) à temps. En cause : le délai légal de leur détention provisoire prenait fin le jour-même de l'audience, et la juge en charge du dossier, grièvement malade, ne pouvait y aller. Faute de personnel, le tribunal de la ville n'a pas pu affecter un ou une autre juge au dossier, et les prévenus ont été libérés.



"On est tout le temps sur le fil du rasoir", a confié une magistrate du tribunal à Europe 1, qui révèle ces informations. Légalement, les huit prévenus, qui étaient soupçonnés d’importer cannabis, cocaïne, héroïne et drogues de synthèse depuis les Pays-Bas, pour les revendre en France, ne pouvaient plus rester derrière les barreaux - le délai de six mois étant dépassé.

Le même jour, quatre autres prévenus comparaissaient pour des faits similaires, sans être en détention provisoire. Au total, les douze trafiquants de drogue présumés, ont tous été placés sous contrôle judiciaire, et le procès a finalement été renvoyé en mars 2019.