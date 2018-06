publié le 21/06/2018 à 13:53

On les espère impériaux. Les Bleus joueront à 17 heures face au Perou à 4.622 kilomètres de Paris, à Ekkaterinbourg, cette ville de l'Oural où a été exécuté le Tsar Nicolas II par les Bolchéviques. Il leur faut vaincre, mais aussi convaincre, puisque leur prestation face à l'Australie a laissé bien des interrogations.



Il y aura 10 fois plus de supporters Péruviens que Français tout à l'heure dans le stade le plus incongru de cette Coupe du monde avec deux tribunes en échafaudage. Mais les plus motivés ont même fait 15 heures de train pour soutenir les Bleus.

"On peut et on doit faire mieux" a répété Didier Deschamps hier. Mais face à eux, les Péruviens sont ultra-motivés : 36 ans qu'ils attendent ce moment. Et il faut se méfier, car le jeu très engagé des sud-américains est toujours déroutant pour les Bleus.

67% des Français pronostiquent une victoire tout à l'heure, selon le baromètre Odoxa pour RTL. La France ne sera qualifiée pour les 8èmes de finale que si elle l'emporte et si l'Australie ne bat pas le Danemark.

À écouter également dans ce journal

Société - Inès, 14 ans, vient de mourir à l'hôpital de Nancy, selon les informations de RTL. L'adolescente était dans le coma depuis un an et les médecins ont arrêté les soins.



Transports - Une victoire importante des grévistes de la SNCF. La compagnie est condamnée à leur payer leurs jours de repos.



Société - Le système BlocTel n'a pas fonctionné. Une proposition de loi prévoit de nouvelles mesures et notamment un indicatif qui préviendrait qu'il s'agit de ce genre d'appels.