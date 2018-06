publié le 14/06/2018 à 14:47

Dans quatre heures le stade Luzniki abritera la cérémonie d'ouverture de cette 29ème Coupe du Monde devant 80.000 spectateurs.



32 équipes au départ, et un champion étoilé le 15 juillet prochain. Dans l'ordre des favoris : le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, puis les Bleus... Mais Noël le Graët l'a rappelé ce jeudi 14 juin : la France compte bien se retrouver dans le dernier carré.

En attendant, les Bleus ne pourront pas suivre la cérémonie d'ouverture, puisqu'ils seront en partance pour Kazan, capitale du Tatarstan. Et en France, les 3/4 des entreprises joueront le jeu y compris pendant les heures de travail. Certaines autoriseront même leurs salariés à porter un maillot de football.

À écouter également dans ce journal :

International : C'est la mi-temps dans le match diplomatique entre la France et l'Italie autour du sort des migrants de l'Aquarius. L'Élysée ne s'est pas excusé, mais Giuseppe Conte viendra quand même déjeuner vendredi 15 juin à Paris. Emmanuel Macron lui a expliqué qu'il n'avait pas voulu offenser l'Italie. Si Conte en est convaincu, son vice-premier ministre, un peu moins.



Fait divers : il aura fallu 31 ans pour comprendre ce qui est arrivée, à celle qu'on surnommait "la petite martyre de l'A10". Le corps d'une petite fille avait été retrouvé mutilé dans un fossé de l'autoroute près de Blois. C'était en 1987 sans qu'on puisse lui donner un nom. Le signalement de l'enfant avait même été diffusé dans une trentaine de pays. Aujourd'hui, les parents ont été identifiés et ils sont en garde à vue.



Économie : Le groupe américain General Electric avait promis il y a quatre ans, au moment de son rachat de la branche énergie d'ALSTOM, qu'il créerait 1.000 emplois d'ici fin 2018. Il vient d'admettre, comme on le craignait qu'il ne tiendra pas sa promesse.