publié le 14/06/2017 à 01:00

Pour les hommes de Didier Deschamps, l'assistance vidéo aurait pu jouer le rôle du bourreau, ce mardi 13 juin. C'est elle, au début du second acte de la partie, qui a validé la décision de l'arbitre, Davide Massa, de sanctionner Raphaël Varane pour une mauvaise intervention sur l'attaquant britannique Dele Alli. Un nouveau recours à la vidéo sans conséquence pour les hommes de Didier Deschamps, mais qui fait à nouveau parler, alors que le dispositif en est toujours à ses débuts.



Rapidement mis en difficulté par l'ouverture du score anglaise, sur une des rares occasions de but des Three Lions, les Bleus étaient parvenus à recoller au score, puis à mener à la marque avant la mi-temps. Mais c'était sans compter sur la fulgurance du jeune Dele Alli, quelques secondes après le retour des vestiaires. À la 46e minute, le milieu de terrain de Tottenham filait au but après un rapide une-deux avec Harry Kane, et seule l'intervention de Raphaël Varane semblait pouvoir annihiler l'action de jeu. Le défenseur tricolore, en tentant d'intervenir dans la surface de réparation, commettait finalement la faute, immédiatement sifflée par Davide Massa et sanctionnée d'un premier carton jaune.

Au terme de plusieurs secondes interminables, la décision tombait finalement : l'assistance vidéo validait le choix du corps arbitral : faute, penalty, et double peine pour Raphaël Varane, qui écopait d'un second carton jaune, synonyme de carton rouge et de l'expulsion du joueur madrilène. Si Kylian MBappé et ses coéquipiers ont brillamment remporté la victoire, plusieurs internautes n'ont pas manqué de souligner la sévérité de l'arbitre de la partie, tout comme l'impact de la vidéo sur une rencontre internationale qui aurait pu virer au fiasco pour l'équipe de France.

Quel intérêt de mettre un rouge à la 46' sur un péno dans un match amical ? C'est ça l'arbitrage vidéo ? Ça m'intéresse pas... #FRAANG — Alexandre Rousset (@Alex_Rousset) 13 juin 2017

Action-> Arbitre siffle-> Penalty-> Arbitre demande la vidéo-> Voit qu'il n'y a pas faute-> Valide le penalty-> Rajoute un rouge #FRAANG — Mickaël Sallent ¿¿ (@mxckael) 13 juin 2017

1. La faute est involontaire.

2. C'est un match amical.

3. La double peine n'existe plus.

Pourquoi mettre un rouge à Varane ? #FRAANG — T¿s¿a¿ (@ThomasGrlr) 13 juin 2017