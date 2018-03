publié le 08/03/2018 à 13:19

Le PSG éliminé sans gloire de la Ligue des champions, un match France-Russie se dessine en Europa League en vue du classement à l'indice UEFA en fin de saison. Ce critère détermine le nombre de clubs de chaque pays admis dans les compétitions européennes dans les années à venir. Actuellement, la France (5e) compte 54,248 points, la Russie (6e) 52,382.



Le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde (14 juin-15 juillet) n'a également plus de représentant dans la "grande" Coupe d'Europe. Elle possède en revanche une carte de plus que la France en Europa League avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le Spartak Moscou et le CSKA Moscou encore en lice aux côtés de Marseille et Lyon. L'OL et le CSKA sont même directement opposés.

Éloignés du podium en Ligue 1, les Lyonnais ont tout intérêt à ne pas négliger cette "petite" coupe européenne. D'une part, le vainqueur décrochera une place en Ligue des champions la saison prochaine. D'autre part, la finale aura lieu dans leur stade le mercredi 16 mai. La saison dernière, ils s'étaient arrêtés en demi-finale contre l'Ajax Amsterdam.

L'OL sans Fekir dans le froid moscovite

Avant de voir aussi loin, il faut d'abord franchir les 8es en commençant par bien négocier un déplacement dans le froid de Moscou, en l'absence du capitaine Nabil Fekir, forfait après un coup reçu au genou droit il y a dix jours. Mais le tirage au sort plutôt favorable et le match retour prévu au Parc OL le jeudi 15 mars donnent un petit avantage aux Lyonnais avant cette double confrontation.



Marseille, qui reçoit l'Athletic Bilbao, a également hérité d'un adversaire à sa portée, 14e du championnat d'Espagne. Attention toutefois à l'attaquant Aritz Aduriz, qui avait sorti l'OM il y a deux ans en 16e de finale avec un superbe but à l'aller au Vélodrome. Ce sera aussi un match particulier pour le directeur sportif de l'OM Andoni Zubizarreta, qui a passé cinq saisons en tant que joueur dans le club basque (1981-1986), avant de revenir à Bilbao pour prendre la tête de la direction sportive de 2001 à 2004.

Affiche Milan AC-Arsenal

L'affiche de ces 8es de finale oppose le Milan AC à Arsenal. Les Gunners partent légèrement favoris face à une écurie italienne au palmarès impressionnant - 7 Ligues des champions notamment - mais qui n'est plus ce qu'elle était et pointe à la 7e place du championnat d'Italie. Mais Arsène Wenger, qui vit sa pire saison anglaise, n'a pas le droit à l'erreur.



Les autres grosses écuries de cette édition ont été épargnées au tirage au sort. L'Atlético de Madrid va jouer contre le Lokomotiv Moscou, le Borussia Dortmund contre Salzbourg.

Europa League : le programme des 8es de finale

Matches aller jeudi 8 mars :



19h00 :

AC Milan (ITA) - Arsenal (ENG)

Borussia Dortmund (GER) - RB Salzbourg (AUT)

CSKA Moscou (RUS) - Lyon (FRA)

Atlético de Madrid (ESP) - Lokomotiv Moscou (RUS)



21h05 :

Lazio Rome (ITA) - Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (GER) - Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)

Marseille (FRA) - Athletic Bilbao (ESP)

Sporting Portugal (POR) - Viktoria Plzen (CZE)



Matches retour jeudi 15 mars :



17h00 :

Lokomotiv Moscou (RUS) - Atlético de Madrid (ESP)



19h00 :



Dynamo Kiev (UKR) - Lazio Rome (ITA)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - RB Leipzig (GER)

Athletic Bilbao (ESP) - Marseille (FRA)

Viktoria Plzen (CZE) - Sporting Portugal (POR)



21h05 :



Arsenal (ENG) - AC Milan (ITA)

RB Salzbourg (AUT) - Borussia Dortmund (GER)

Lyon (FRA) - CSKA Moscou (RUS)