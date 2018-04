publié le 11/04/2018 à 12:08

"Romantada" pour plusieurs médias français, "rimonta" en Italien, "remontada", forcément, pour la presse espagnole. Ou tout simplement exploit. Immense exploit. Battue 4-1 en quart de finale aller sur la pelouse du FC Barcelone six jours plus tôt, l'AS Rome a réussi l'impensable, mardi 10 avril, dans son stade olympique : s'imposer 3-0 pour éliminer Lionel Messi et ses partenaires.



Jamais le Barça n'avait connu pareille désillusion dans son histoire, lui qui un an plus tôt humiliait le Paris Saint-Germain en 8es de finale (6-1 en Catalogne après la défaite 4-0 au Parc des Princes. Les Blaugrana s'arrêtent en quarts pour la deuxième saison de suite. La Roma, elle, va tutoyer les demies de la Ligue des champions nouvelle version (depuis 1992) pour la première fois de son histoire, qui a débuté en 1927.

Il y a deux ans, les Giallorossi (jaunes et rouges) avaient été stoppés en 8es par le futur vainqueur, le Real Madrid. Par deux fois l'un des deux grands clubs de la "ville éternelle" (avec la Lazio) a atteint les quarts, en 2007 et 2008 (à chaque fois éliminé par Manchester United).

Finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1984

Mais si le peuple romain n'a jamais connu le dernier carré de l'épreuve reine sous son appellation moderne, les plus anciens ont eu la joie de voir leur équipe chérie le dépasser sous l'ancienne appellation, Coupe d'Europe des clubs champions. Lors de la saison 1983-1984, lors de sa seule participation, alors que chaque pays ne comptait qu'un représentant, l'AS Rome avait atteint la finale, perdue dans son stade aux tirs au but face à... Liverpool.



La "Louve", autre surnom de l'Associazione Sportiva Roma, comptait à cette époque à son palmarès deux titres de champions d'Italie et une Coupe des villes de foires (1961). Elle disputera en 1991 une finale de Coupe de l'UEFA, l'actuelle Europa League, perdue face à l'Inter Milan.

Liverpool 10 ans après

Le palmarès européen de Liverpool, l'autre qualifié pour les demies avant les deux derniers quarts Real-Juve et Bayern-Séville FC, est bien plus fourni. Les Reds ont soulevé la coupe "aux grandes oreilles" à cinq reprises, la dernière fois en 2005 lors d'une folle soirée à Istanbul contre le Milan AC. Leur dernière accession en demi-finale remonte à la saison 2007-2008.

Ligue des champions : résultats et programme des quarts

Tous les matches à 20h45.



Quarts aller :



Mardi 3 avril :

Juventus Turin - Real Madrid : 0-3

Séville FC - Bayern Munich : 1-2



Mercredi 4 avril :

Liverpool - Manchester City : 3-0

FC Barcelone - AS Rome : 4-1



Quarts retour :



Mardi 10 avril :

AS Rome - FC Barcelone : 3-0

Manchester City - Liverpool : 1-2



Mercredi 11 avril :

Real Madrid - Juventus Turin

Bayern Munich - Séville FC



Tirage au sort des demi-finales vendredi 13 avril



Demi-finales aller les mardi 24 et mercredi 25 avril, retour les mardi 1er et mercredi 2 mai



Finale le samedi 26 mai à Kiev