publié le 26/06/2016 à 19:54

La France a arraché son ticket pour les quarts de finale. Contre l'Irlande (2-1), les Bleus ont d'abord été menés avant de revenir dans le match et de prendre l'avantage. Une frayeur qu'explique le sélectionneur Didier Deschamps. "C'est difficile des fois, en prenant ce penalty, au début on était encore crispé, les Irlandais avaient du jeu aussi (...) C'est difficile pour tout le monde, hier (samedi) on a vu avec les trois matches, il y en a beaucoup qui voyaient la Croatie en finale. Ça a été dur pour nous aussi, mais objectif atteint".



Le double buteur, Antoine Griezmann, se satisfait du résultat et de sa performance lorsqu'il a été replacé plus proche du but. "On a su réagir à la mi-temps, ça a un peu grondé mais bon, on sait que le public était derrière nous et on les remercie, rendez-vous en quart maintenant. C'est vrai que je suis plus près de la surface, c'est là ou je me sens le mieux, là ou j'ai joué cette année. Mais je joue là où le coach me dit et je fais la maximum. L'objectif maintenant c'est de passer en demi et puis ensuite on verra".



Pour l'emporter, les Bleus ont dû rester soudés. Dimitri Payet souligne le très bon état d'esprit dont ils ont fait preuve mais avertit, il faudra être plus concentrés lors des prochains matchs. "On a besoin de tout le monde, on l'a bien vu ce soir, Grizou a marqué deux fois. On a relevé la tête en deuxième mi-temps. Là, c'est passé mais plus la compétition va avancer, plus les équipes seront armées, et plus ce sera difficile pour revenir".

Enfin, Patrice Évra souligne l'importance des cadres du vestiaire qui ont su lever la voix pour remobiliser le groupe. "À la mi-temps, on n'avait pas peur mais on était plein de colère et de frustration. Les leaders ont parlé, le coach aussi. On avait confiance en nous. Dans les moments comme ça, c'est important de se dire 'Faut pas déconner !'" Malgré cela, le joueur de la Juventus Turin garde confiance en son équipe. "J'y ai toujours cru. On est l'équipe de France, on est chez nous. On ne peut pas, on ne doit pas commencer les matches comme ça. Mais on a prouvé qu'on donnait tout. On se l'est dit, il faut aller jusqu'au bout. Il faut remettre le bleu de chauffe même si on aura des absents. On a tous confiance dans les 23 joueurs".

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP