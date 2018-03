publié le 28/05/2016 à 17:07

Mamadou Sakho va-t-il voir le bout du tunnel ? Selon une information de L'Équipe samedi 28 mai, le défenseur central des Bleus et de Liverpoool devrait être "relaxé d'ici à quelques jours" dans l'affaire de dopage qui l'a privé de l'Euro. Le joueur de 26 ans avait été suspendu à titre conservatoire par l'UEFA pour 30 une durée de 30 jours le 28 avril après avoir été contrôlé positif. Or, le produit incriminé, un brûleur de graisse, ne ferait finalement pas partie de la liste des produits dopants, comme le martelaient ses avocats. La suspension ne devrait donc pas être prolongée et Sakho autorisé à reprendre son activité professionnelle.



Cette information aurait pu ouvrir la voie à un retour de l'ancien Parisien de 26 ans dans la liste des 23 Bleus pour l'Euro, en cas de blessure de Jérémy Mathieu par exemple. Dans un timing étonnant, la Fédération française de football a bien officialisé le forfait du Barcelonais quelques minutes seulement après l'annonce de L'Équipe, ajoutant dans la même phrase que le Lyonnais Samuel Umtiti intégrait le groupe France pour le grand événement. Revoir Sakho en Bleu en juin paraît donc illusoire, sauf incroyable concours de circonstance.