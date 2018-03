publié le 30/05/2016 à 11:14

À l'approche de l'Euro 2016, Monster a interrogé les salariés français sur le thème : "À quel poste vous identifiez-vous dans une équipe ?". Vous pensiez que "attaquant" remporterait le plus de suffrages ? Mais le résultat est plus surprenant. Ainsi, 46% des personnes interrogées aimeraient bien être défenseur, 20% attaquant, 18% goal, 15% capitaine. Cela s'explique : le poste de défenseur est associé au dévouement pour la réussite du groupe, à la solidité dans les moments difficiles.



Transposé à l'entreprise, le salarié français a le sens du sacrifice pour le bien collectif. Mais visiblement il n'aime pas trop être mis sous pression. Car celui qui est au centre des attentions et de qui on attend beaucoup c'est l'attaquant. Le faible pourcentage recueilli par le poste de capitaine pourrait se traduire par le fait que les Français n'aiment pas prendre des initiatives, qu'ils ne croient pas en leurs chances et refusent de diriger.

Le même sondage dans les pays anglo-saxons auraient sûrement donné d'autres résultats avec plus de salariés qui veulent devenir attaquants.