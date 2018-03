publié le 27/06/2016 à 07:22

Depuis le début de l'Euro, les Bleus sont passés maîtres dans l'art du suspense. Ils nous font trembler avant de nous libérer et de nous délivrer. Ces scénarios de match inspirent notre consultant football Bixente Lizarazu. Après les matches de l'équipe de France, il ressent un besoin irrépressible d'exprimer son ressenti en musique. Au début, ce n'était pas complètement au point, comme après l'Albanie. Mais depuis il a bossé. Et dimanche 26 juin, après la victoire contre l'Irlande, on a senti la vraie libération de Bixente Lizarazu.



Une libération telle qu'il était bien difficile de l'arrêter lorsqu'il entonne Libérée, délivrée, le titre de la chanson du film La Reine des neiges, interprétée par Anaïs Delva. À tel point que Christophe Pacaud, aux manettes de l'émission sur RTL, a eu bien du mal à rendre l'antenne avant le journal de 18 heures. On a déjà hâte d'être à dimanche prochain pour le quart de finale des Bleus. Espérons surtout qu'on soit une fois de plus "libéré, délivré".